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暑假去蘭嶼吃什麼？精選八間蘭嶼美食 炸飛魚、蘭嶼限定飯糰

聯合新聞網 / MENU美食誌

原住民文化、情人洞、浮淺，蘭嶼有迷人的文化，更有迷人的美食，跟著小編一起全島吃透透吧！

東清三十三號

東清部落

蘭嶼必吃的早午餐，時常大排長龍！蛋餅超級酥脆、不油膩，吃一盤還嫌不夠呢！店內還有一區面海的座位，一邊吃著早午餐、一邊欣賞海景，還有比這更chill的事了嗎？

（MENU美食誌Ashley提供）

雯雯芋頭冰

紅頭部落

⁣口渴了嗎？來杯雯雯特調解個渴吧！濃郁綿密的芋頭冰加進綠豆沙裡蹦出新滋味！帶有炭燒味的綠豆沙與芋頭冰意外的搭配，來蘭嶼必喝！店內還有販賣酥炸飛魚哦！

（MENU美食誌高魚提供）

蘭嶼旅人·Rover

紅頭部落

白天有無敵海景、晚上有清涼海風，不管什麼時候來都有一番風味！提供全日早午餐、啤酒、調酒等，讓你一整天都很放鬆！愛上蘭嶼的朋友們，蘭嶼旅人·Rover還有提供打工換宿哦！

（MENU美食誌Ashley提供）

島民冰狗店

椰油部落

咦怎麼好像有股熾熱的視線？是店狗哈士奇啦！個性闆娘與她的愛寵們「共同」經營的人氣冰店！必點焦糖煉乳刨冰、巴斯克乳酪！店內不接待超過五人的團體客人，且店規較多，建議先上粉專查詢哦！

（MENU美食誌KaoShin提供）

無餓不坐

漁人部落

飛魚大餐在這裡！來到蘭嶼怎麼可以沒吃過飛魚？飛魚新鮮、肉質佳，但細刺不少要小心吃！另外還有山豬肉、羊肉的風味餐也值得一嚐，座位不多建議先訂位哦！

（MENU美食誌Ashley提供）

晴西餐廳 G'day café

紅頭部落

從台北開回蘭嶼的餐廳，不同季節會推出不同的菜單，尤其是聖誕節的火雞套餐非常吸引人！還有漢堡、三明治等美式餐點，餐點口味都不錯，不會踩雷的餐廳！

（MENU美食誌白豬小吃貨提供）

阿力給早餐店

紅頭部落

全島最難買的飯糰就是他！早上六點開始營業前就要來排隊，不然肯定吃不到！蘭嶼才吃得到的飛魚飯糰，每人限購一顆！香酥脆口、樸實淡雅，再配上一杯濃郁豆漿非常順口！

（MENU美食誌Ashley提供）

漂流木

漁人部落

蘭嶼限定料理還有這一間，奶油飛魚卵燉飯！海量的飛魚卵將燉飯完全覆蓋，每一口都能吃到粒粒分明又爽脆的口感！奶油口味不會過膩，另外還有卵洋洋厚片吐司，塗上滿滿的飛魚卵醬也是必點！

（MENU美食誌yusuan提供）

因疫情爆發，店家營業時間可能會有變動，建議上店家粉絲專頁查詢哦！

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美食誌 蘭嶼

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