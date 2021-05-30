12塊炸雞只要1元、外帶5折！9間「韓式料理」防疫優惠
因為疫情因素，多間韓式餐廳、韓式烤肉推出外帶優惠方案，讓民眾居家防疫的同時，也能享受各具特色的韓式料理。其中包括外帶自取5折起、炸雞＋1元多12隻、烤肉買1送1等不同優惠。
【虎三同】
甫於今年2月開幕的虎三同，推出韓食經典雙享餐（980元）、韓食招牌3人餐（1,480元）等2款套餐組合，還有泡菜鍋、韓式炸雞、麻藥玉米筍等13道韓食料理。線上訂購輸入優惠代碼，可享外帶5折、外送7折的優惠。
【銅盤】
至6月14日前，豆府集團旗下的銅盤，推出銷魂韓式炸雞「＋1元多1盒」的優惠，共有雪花起司炸雞、洋蔥白醬炸雞、韓式辣醬炸雞等6種口味選擇，小盒8塊，每盒199元；大盒12塊，每盒299元，均可享＋1元多1盒。
【八色烤肉】
八色烤肉推出老饕椒鹽烤豬肉、秘漬水梨醬烤豬肉、八色大蒜烤豬肉、秘漬水梨醬烤牛五花等6款口味便當，每盒160元起，可提供Uber eats外送，外帶自取則享75折優惠。
【新麻浦海鷗台灣1號店】
新推出烤豬五花、烤春川雞、烤松阪豬等3種口味便當，各為180元，另有海鮮煎餅、辣炒年糕、牛肋排湯等韓式熟食。電話預約外帶可享8折優惠。
【三元韓式花園餐廳】
外帶可享8折優惠，當月壽星單點烤肉一份，即加贈加味牛肉或豬肉1份。Uber Eats消費滿千，即贈送韓國冬粉1份。
【新村站著吃】
店內推出抗疫蛋白質補充包，內含醬漬橫隔膜、鹽烤伊比利豬五花、道地韓式培根牛、經典五香梅花豬等肉品，並有搭配泡菜、烤肉醬，適合2人享用，每套1,990元。
【水剌】
提供海鮮炸醬麵、炒魷魚豬肉、半半炸雞、部隊鍋等多種韓食料理，外帶自取可享8折優惠。另外還有牛尾巴湯、馬鈴薯排骨湯、經典排骨湯等多種湯品冷藏外帶服務。
【韓虎嘯】
提供多款韓式煎餅、石鍋拌飯、個人煲等韓式料理，以及個人套餐組合，至6月8日前，自取可享77折優惠。
【Meat Love】
至5月31日前，外帶自取、LINE訂餐外送滿500享8折、滿1,000享7折；搭配Uber Eats可享烤肉限時買1送1。
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