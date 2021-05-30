自煮新手必備！LG蒸烘烤微波爐一機多功 特福迷你萬用鍋快速上菜

居家防疫生活讓「自煮」需求大幅增加，平常較少在家煮食的民眾，更需要聰明多功能智慧料理家電來幫忙，輕鬆完成各種烹調任務，簡單快速端出美味料理。

LG抓緊自炊風潮，宣布在台推出全新升級NeoChef智慧變頻蒸烘烤微波爐，搭載高功率智慧變頻科技，精準掌控烹調溫度，讓食物均勻受熱面面俱到。一機多功，具備燒烤、蒸煮、氣炸等多種烹調功能，更具備解凍率超達93%的智慧變頻解凍功能。擁有業界最強瓦數1150W，加熱速度提升多達1.2倍，還有10段火力調節精準調控，輕鬆達成均勻受熱、快速上菜。

LG NeoChef智慧變頻蒸烘烤微波爐內部更採用獨家技術抗菌易清潔塗層，有效抗菌高達99.99%，烹煮食材後機身內部殘留的油漬，只需用抹布輕輕擦拭即可簡單完成日常保養與清潔。直覺式的功能設定與平整化的觸控面板設計，全家人都能輕鬆上手操作。

LG NeoChef智慧變頻微波爐系列共有4款新品，建議售價5,290元～20,900元，即日起於各大通路正式販售，百貨及實體店面也將於6月起同步開賣。LG 也同步推出NeoChef微波爐料理挑戰賽，於LG官方Facebook或Instagram分享微波爐料理與食譜，即有機會獲得LG NeoChef智慧變頻蒸烘烤微波爐乙台。