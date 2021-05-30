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「轉學」的娜諾其實戴假髮！哪3種臉型適合留妹妹頭？
最近火熱的Netflix泰劇《轉學來的女生》兩季作品捧紅了劇中女主角琪洽安瑪達雅婫（Chicha Amatayakul，小名Kitty），她在片中以一頭妹妹頭直髮造型詮釋神秘感十足的女學生娜諾，這個造型也隨著影集的走紅成了她標誌性的look。不過前陣子Netflix在ig公佈了一則影片透露，Kitty的妹妹頭其實是假髮。
雖然是假髮，但其實這個中長髮妹妹頭可以可愛也可以很有個性，一般人也很容易駕馭。不過怎樣的臉型和五官特色最適合這種髮型呢？
1.高額頭：很多高額頭的人會擔心因為額頭過高看起來有禿頭的感覺，用齊瀏海妹妹頭輕鬆就能解決這個問題，瀏海長度建議接近眉毛或超過眉毛一點點。
2.長臉：長臉人也很適合這種髮型，不過可以稍微加上一點髮尾捲度，整體看起來會更俏皮年輕不死板。
3.想追求五官線條、臉部輪廓立體的：這個髮型因為露出的臉部面積較少，所以視覺上可以集中在五官，更顯立體。
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