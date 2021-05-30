24吋三星智慧聯網螢幕親民價登台 免主機工作娛樂全方位

疫情讓全球民眾的工作、日常生活、娛樂型態都產生了極大的改變，台灣最近也被迫加入了這場戰局，也讓家中空間必須轉型成多功能場域。

三星電子於去年11月推出全球首款全方位智慧聯網螢幕，近期智慧聯網螢幕系列再添生力軍，以再進化的智慧功能，在台灣推出更多元尺寸選擇，預計6月中旬於指定通路上市尺寸最小巧、價格最親民的M5（FHD解析度）24吋機型，建議售價6,690元。對於桌面空間有限，或單純追求物超所值、多功能螢幕的消費者而言，堪稱最佳選擇。

承襲初代的功能設計，新一代智慧聯網螢幕針對電腦與智慧型手機的應用，提供多元的串聯方式。感應連結讓使用Galaxy手機的用戶只需將手機輕觸螢幕側緣，即可將手機畫面投放至大螢幕；使用其他款手機的用戶，亦可藉由「鏡像分享」或AirPlay 2進行無線投影。此外，Samsung DeX還能讓用戶串聯螢幕與行動裝置，享受完整的電腦桌面體驗。

如果有訂閱Microsoft 365，透過智慧聯網螢幕內建的Wi-Fi連結功能，用戶即使沒有電腦也能瀏覽及編輯文件，並直接儲存於雲端空間。新款智慧聯網螢幕配備多用途連接埠，包括USB埠與Bluetooth 4.2，也內建立體聲喇叭及遙控器，可直接瀏覽OTT媒體內容，不需連結額外的電腦或行動裝置，即可於Netflix、HBO及YouTube等影音平台，觀看喜愛的影片與節目，打造居家辦公、學習及娛樂的全能助手。