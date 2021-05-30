「你有公主裝嗎？」 凱特王妃為5歲女孩穿粉紅色洋裝

英國劍橋公爵夫人凱特（Kate Middleton）的穿衣品味一直備受推崇，許多她在公開場合穿過的服裝都會在短時間內掀起搶購潮，還常常賣到缺貨，帶貨力可以說是近代皇室中第一人。不過最近一則關於她穿搭方面的故事，跟熱賣、流行等字眼無關，而是帶來非常溫馨的啟發。

事情要從去年說起，凱特希望在全球疫情肆虐下為眾人做些什麼，於是親自推動、號召並徵選集結完成一本名為《Hold Still》 的攝影集。當時一張父親與女兒隔著車窗打招呼的照片讓凱特印象深刻，後來她與照片中那位因為白血病需要獨自隔離化療的女孩Mila Sneddon有機會通電話，兩人為來日的會面做了一個甜蜜的約定，當時Mila在凱特說：「你有公主裝嗎？（迪士尼販售的角色扮演服）？」，凱特回答：「我不穿公主裝了，但真的希望我們有一天可以見面，到時候我一定會記得為你穿上粉紅色的洋裝。」因為粉紅色是Mila最愛的顏色。