「你有公主裝嗎？」 凱特王妃為5歲女孩穿粉紅色洋裝
英國劍橋公爵夫人凱特（Kate Middleton）的穿衣品味一直備受推崇，許多她在公開場合穿過的服裝都會在短時間內掀起搶購潮，還常常賣到缺貨，帶貨力可以說是近代皇室中第一人。不過最近一則關於她穿搭方面的故事，跟熱賣、流行等字眼無關，而是帶來非常溫馨的啟發。
事情要從去年說起，凱特希望在全球疫情肆虐下為眾人做些什麼，於是親自推動、號召並徵選集結完成一本名為《Hold Still》 的攝影集。當時一張父親與女兒隔著車窗打招呼的照片讓凱特印象深刻，後來她與照片中那位因為白血病需要獨自隔離化療的女孩Mila Sneddon有機會通電話，兩人為來日的會面做了一個甜蜜的約定，當時Mila在凱特說：「你有公主裝嗎？（迪士尼販售的角色扮演服）？」，凱特回答：「我不穿公主裝了，但真的希望我們有一天可以見面，到時候我一定會記得為你穿上粉紅色的洋裝。」因為粉紅色是Mila最愛的顏色。
而最近這個約定終於得以達成！前幾日凱特與威廉趁著造訪蘇格蘭時，邀請5歲的Mila到行宮作客，凱特特別穿上她個人很愛的英國新銳設計師輕奢品牌品牌ME+EM的桃粉色洋裝，實踐當初答應Mila的承諾。而Mila自己也穿了淺粉紅色的紗裙洋裝，兩人一起坐在沙發上的畫面超可愛。而凱特、威廉的官方帳號也發布了一篇他們當天見面的短影片，搭配迪士尼《冰雪奇緣》的音樂，看到凱特超興奮的Mila就像看到迪士尼樂園中的公主，凱特還讓她轉圈圈展示自己的洋裝，溫馨感人的氛圍短短兩天就以有350萬讚數，也再次展現出疫情過後人與人之間重新找回親密與信任、關懷之情的感動。
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