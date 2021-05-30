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獨／43年「菊元」日本料理熄燈 網不捨：謝謝陪我長大

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
菊元日本料理將於5月31日熄燈。圖／取自菊元日本料理粉絲頁
菊元日本料理將於5月31日熄燈。圖／取自菊元日本料理粉絲頁

新冠肺炎疫情持續不斷，連帶也影響各行各業的經營。除了許多餐廳宣告暫時停業之外，位於台北大同區，創業自1978年的老字號日本料理「菊元」，5月30日於官方臉書宣佈，僅營業至5月31日為止，甚至出清店內廚具，結束43年的歷史。許多民眾也不捨，留言表示「謝謝菊元陪我長大」、「真是太可惜了」

根據官方資料簡介，「菊元」在民國67年間開幕，是當時迪化街的藥商、布商、茶商、木材商為了聚會共同出資創造的俱樂部，早期可堪稱是全台灣最大的日本料理店，當時還禮聘名廚與藝妓從東京來台，盛況空前。店內的料理是結合中華與日式料理的和漢酒席料理，現在的風格走向精緻、平價路線，提供壽司、炸物、烤物、定食等多種選擇。

隨著疫情衝擊，菊元甫於5月14日推出外帶服務，甚至還喊話「這一波來勢洶洶，大家要守住！！」但是在5月30日就宣佈，在多重考慮下，決定營業至5月31日。同時菊元也表示，現場還有許多餐廳設備、日式餐具，有需要的同業可前往選購。隨著菊元公告停業訊息，也令支持的民眾紛紛前往留言，表示「我是大同區大稻埕的孩子，年紀跟菊元相同，皆67年次…謝謝菊元陪我長大！」、「小時候的回憶」、「從小由菊元開業吃到現在…」、「小時候第一次吃生魚片就是在這吃的呢～」字字句句都充滿不捨。

菊元提供有壽司、炸物等日本料理。圖／取自菊元日本料理粉絲頁
菊元提供有壽司、炸物等日本料理。圖／取自菊元日本料理粉絲頁

日本料理 疫情 新冠肺炎

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