獨／43年「菊元」日本料理熄燈 網不捨：謝謝陪我長大

新冠肺炎疫情持續不斷，連帶也影響各行各業的經營。除了許多餐廳宣告暫時停業之外，位於台北大同區，創業自1978年的老字號日本料理「菊元」，5月30日於官方臉書宣佈，僅營業至5月31日為止，甚至出清店內廚具，結束43年的歷史。許多民眾也不捨，留言表示「謝謝菊元陪我長大」、「真是太可惜了」

根據官方資料簡介，「菊元」在民國67年間開幕，是當時迪化街的藥商、布商、茶商、木材商為了聚會共同出資創造的俱樂部，早期可堪稱是全台灣最大的日本料理店，當時還禮聘名廚與藝妓從東京來台，盛況空前。店內的料理是結合中華與日式料理的和漢酒席料理，現在的風格走向精緻、平價路線，提供壽司、炸物、烤物、定食等多種選擇。