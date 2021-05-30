新戶享3個月免費！Spotify Premium、Apple Music高音質聽到飽

防疫在家，你需要來點提神音樂、Podcast節目，或是說故事歌單幫忙度過每個在家上班，可能還要同時育兒的居家時光。透過串流音樂平台，就能隨時隨地享受滿足個人當下心情與氣氛的音樂節奏。

即日起至6月22日止，Spotify Premium提供免費3個月的服務給初次使用個人Premium方案的用戶，享受無廣告、高音質且能隨時點播的串流音訊體驗。如果不是首度使用Premium方案的用戶，在4月26日前如果已經取消訂閱Premium方案，Spotify也將提供3個月只要149元的超值訂閱優惠。Spotify平台上共有超過7千萬首歌曲及260萬個以上的podcast 節目，用戶可以查看專屬他們的個人化歌單，如「每週新發現」、「Spotify Mixes」、「時光膠囊 」歌單，更快找到符合喜好的曲目。