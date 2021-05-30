新戶享3個月免費！Spotify Premium、Apple Music高音質聽到飽
防疫在家，你需要來點提神音樂、Podcast節目，或是說故事歌單幫忙度過每個在家上班，可能還要同時育兒的居家時光。透過串流音樂平台，就能隨時隨地享受滿足個人當下心情與氣氛的音樂節奏。
即日起至6月22日止，Spotify Premium提供免費3個月的服務給初次使用個人Premium方案的用戶，享受無廣告、高音質且能隨時點播的串流音訊體驗。如果不是首度使用Premium方案的用戶，在4月26日前如果已經取消訂閱Premium方案，Spotify也將提供3個月只要149元的超值訂閱優惠。Spotify平台上共有超過7千萬首歌曲及260萬個以上的podcast 節目，用戶可以查看專屬他們的個人化歌單，如「每週新發現」、「Spotify Mixes」、「時光膠囊 」歌單，更快找到符合喜好的曲目。
Apple Music也持續提供新用戶3個月免費試用，學生方案每月70元、個人方案每月150元，最多6人共享的家庭方案每月240元，且每位家庭成員都能享有專屬的個人音樂資料庫。從6月起，不需額外付費，還能享受支援使用杜比全景聲技術的空間音訊功能，以及使用保真壓縮的高解析無損音訊，享受有如置身演唱會或是錄音室錄製現場的絕佳音樂體驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言