范冰冰、華沙性感床照曝光！Prada「殺手包」復刻登場

在2011年電影《不可能的任務：鬼影行動》中，飾演法國女殺手的蕾雅瑟杜（Léa Seydoux）當時於片中拎著一款Prada包款，隨著電影熱賣和她精彩的演出也讓這款包跟著聲名大噪，被冠上「殺手包」稱號。今年Prada重新復刻這款包，最近也展開一系列網路宣傳企劃，邀請多位國際名人展示不同色調的「殺手包」。繼之前Cleo系列腋下包的來勢洶洶，「殺手包」這波宣傳規模，儼然已顯露出爭取下半年人氣包款地位的野心。

「殺手包」正式名稱為Galleria，最早誕生於1997年，命名緣由來自Prada在米蘭開設的第一家精品店—艾曼紐二世迴廊（Galleria Vittorio Emanuele II）店。包身外型方正，典雅大方，選用Prada標誌性的Saffiano皮革打造，搭配雙手柄及可拆式肩帶，並以品牌經典皮革三角形標誌及金色金屬飾件點綴。