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范冰冰、華沙性感床照曝光！Prada「殺手包」復刻登場

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Prada Galleria包款復刻登場。圖／摘自ig、微博
Prada Galleria包款復刻登場。圖／摘自ig、微博

在2011年電影《不可能的任務：鬼影行動》中，飾演法國女殺手的蕾雅瑟杜（Léa Seydoux）當時於片中拎著一款Prada包款，隨著電影熱賣和她精彩的演出也讓這款包跟著聲名大噪，被冠上「殺手包」稱號。今年Prada重新復刻這款包，最近也展開一系列網路宣傳企劃，邀請多位國際名人展示不同色調的「殺手包」。繼之前Cleo系列腋下包的來勢洶洶，「殺手包」這波宣傳規模，儼然已顯露出爭取下半年人氣包款地位的野心。

「殺手包」正式名稱為Galleria，最早誕生於1997年，命名緣由來自Prada在米蘭開設的第一家精品店—艾曼紐二世迴廊（Galleria Vittorio Emanuele II）店。包身外型方正，典雅大方，選用Prada標誌性的Saffiano皮革打造，搭配雙手柄及可拆式肩帶，並以品牌經典皮革三角形標誌及金色金屬飾件點綴。

今年復刻款在顏色和尺寸上都有非常多選擇，提供大、中、小三種size與黑、白、粉紅、天空藍等多樣色調。最近像是范冰冰、文淇、楊超越、金晨、杜鵑和韓國女星華沙、徐玄等人，都在社群上秀出Galleria包，其中范冰冰和華沙不約而同都選擇以床為拍攝背景，展現慵懶優雅姿態，華沙更以裸背造型演繹，超級性感火辣。而這今年復刻版的Galleria包，Prada官方也給了新的定義：「一位年輕、浪漫的女孩，通過不同的幻想，想象自己所處的地方。Galleria手袋系列，是Prada新古典主義的典範。」

范冰冰示範Prada Galleria包款。圖／摘自微博
范冰冰示範Prada Galleria包款。圖／摘自微博
文淇示範Prada Galleria包款。圖／摘自微博
文淇示範Prada Galleria包款。圖／摘自微博
范冰冰示範Prada Galleria包款。圖／摘自微博
范冰冰示範Prada Galleria包款。圖／摘自微博
華沙裸背示範Prada Galleria包款，性感火辣。圖／摘自ig
華沙裸背示範Prada Galleria包款，性感火辣。圖／摘自ig
范冰冰示範Prada Galleria包款。圖／摘自微博
范冰冰示範Prada Galleria包款。圖／摘自微博
楊超越示範Prada Galleria包款。圖／摘自微博
楊超越示範Prada Galleria包款。圖／摘自微博
金晨示範Prada Galleria包款。圖／摘自微博
金晨示範Prada Galleria包款。圖／摘自微博
華沙裸背示範Prada Galleria包款，性感火辣。圖／摘自ig
華沙裸背示範Prada Galleria包款，性感火辣。圖／摘自ig

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