蔬菜箱這裡還有！家樂福推2款輕鬆煮、LINE TAXI蔬果快遞送到家

傳統市場成為近日疫情熱區，難以進出實聯制、人潮眾多無法保持社交距離都可能成為防疫破口。這時候負責家中採買任務的民眾肯定心慌慌，四處尋覓到底哪裡還有蔬菜箱？

家樂福線上購物為每日都需開伙的家長們提供新的選擇，特別推出2款「有機蔬菜箱」，內容分為499元的輕鬆煮11項，與699元的澎湃煮14項商品，輕鬆煮包含短期葉菜任3包、高麗菜1粒、花果蔬菜任2盒、根莖類任1盒、辛香調味類蔬菜（辣椒、蒜頭、葱、薑等）任2盒、菇類任2包全部新鮮產地直送，澎湃箱葉菜類、花果蔬菜、根莖類再多一款，下單後可選即日起7～25天的出貨日，週二至週六可配送，而且完全免運費。

家樂福也針對有當日採買需求的顧客，推出「當日配」服務，以主力常購買商品推出生鮮蔬菜、冷藏肉品、冷藏鮮乳、零食餅乾等品項，當日最快1小時到貨，晚上18:00前收單，充分滿足當日即時購物需求。如果非得到現場採購，家樂福也透露賣場不擁擠時段，家樂福超市、頂好超市上午7:00～9:00以及下午2:00～4:00；家樂福量販上午9:00～12:00以及下午2:00～5:00，各類商品貨到上架，呼籲民眾勿囤貨。