聽新聞
test
0:00 / 0:00
文藝氛圍運動風 adidas x Marimekko系列6月開賣！
以印花聞名的芬蘭設計師品牌Marimekko今年迎接70年生日，相關的慶祝企劃不斷。最近又宣布即將與adidas推出聯名系列服裝，把經典印花結合運動潮流設計，注入文藝風情，勢必又會掀起一波搶購潮！
這次聯名合作商品以Marimekko兩款標誌性印花為設計主角，分別是1965年由Annika Rimala所設計的Laine（波浪）印花及Maija Louekari在2009年設計的Räsymatto（碎布地毯）印花，結合adidas新的環保機能布料，推出訓練服、泳裝及戶外休閒服等單品，包括T-shirt、連身洋裝、夾克、包款、拖鞋、長褲，色系以黑、桃紅為主，個性中不失俏皮可愛。
adidas x Marimekko限定系列，將於6月1日起同步於adidas.com全球官網、指定店櫃、經銷據點及Marimekko全球官網、指定店櫃同步販售。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言