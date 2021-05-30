文藝氛圍運動風 adidas x Marimekko系列6月開賣！

以印花聞名的芬蘭設計師品牌Marimekko今年迎接70年生日，相關的慶祝企劃不斷。最近又宣布即將與adidas推出聯名系列服裝，把經典印花結合運動潮流設計，注入文藝風情，勢必又會掀起一波搶購潮！

這次聯名合作商品以Marimekko兩款標誌性印花為設計主角，分別是1965年由Annika Rimala所設計的Laine（波浪）印花及Maija Louekari在2009年設計的Räsymatto（碎布地毯）印花，結合adidas新的環保機能布料，推出訓練服、泳裝及戶外休閒服等單品，包括T-shirt、連身洋裝、夾克、包款、拖鞋、長褲，色系以黑、桃紅為主，個性中不失俏皮可愛。