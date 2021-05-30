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文藝氛圍運動風 adidas x Marimekko系列6月開賣！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
芬蘭設計師品牌Marimekko與adidas推出聯名系列服裝。圖／Marimekko提供
芬蘭設計師品牌Marimekko與adidas推出聯名系列服裝。圖／Marimekko提供

以印花聞名的芬蘭設計師品牌Marimekko今年迎接70年生日，相關的慶祝企劃不斷。最近又宣布即將與adidas推出聯名系列服裝，把經典印花結合運動潮流設計，注入文藝風情，勢必又會掀起一波搶購潮！

這次聯名合作商品以Marimekko兩款標誌性印花為設計主角，分別是1965年由Annika Rimala所設計的Laine（波浪）印花及Maija Louekari在2009年設計的Räsymatto（碎布地毯）印花，結合adidas新的環保機能布料，推出訓練服、泳裝及戶外休閒服等單品，包括T-shirt、連身洋裝、夾克、包款、拖鞋、長褲，色系以黑、桃紅為主，個性中不失俏皮可愛。

adidas x Marimekko限定系列，將於6月1日起同步於adidas.com全球官網、指定店櫃、經銷據點及Marimekko全球官網、指定店櫃同步販售。

芬蘭設計師品牌Marimekko與adidas推出聯名系列服裝。圖／Marimekko提供
芬蘭設計師品牌Marimekko與adidas推出聯名系列服裝。圖／Marimekko提供
adidas x Marimekko限定系列Laine印花tank洋裝，3,290元。圖／Marimekko提供
adidas x Marimekko限定系列Laine印花tank洋裝，3,290元。圖／Marimekko提供
adidas x Marimekko限定系列Laine印花運動外套，3,090元。圖／Marimekko提供
adidas x Marimekko限定系列Laine印花運動外套，3,090元。圖／Marimekko提供
adidas x Marimekko限定系列Räsymatto印花T-shirt，1,090元。圖／Marimekko提供
adidas x Marimekko限定系列Räsymatto印花T-shirt，1,090元。圖／Marimekko提供
芬蘭設計師品牌Marimekko與adidas推出聯名系列服裝。圖／Marimekko提供
芬蘭設計師品牌Marimekko與adidas推出聯名系列服裝。圖／Marimekko提供
芬蘭設計師品牌Marimekko與adidas推出聯名系列服裝。圖／Marimekko提供
芬蘭設計師品牌Marimekko與adidas推出聯名系列服裝。圖／Marimekko提供
adidas x Marimekko限定系列Laine印花健身包，1,290元。圖／Marimekko提供
adidas x Marimekko限定系列Laine印花健身包，1,290元。圖／Marimekko提供
adidas x Marimekko限定系列Laine印花運動長褲，2,690元。圖／Marimekko提供
adidas x Marimekko限定系列Laine印花運動長褲，2,690元。圖／Marimekko提供
芬蘭設計師品牌Marimekko與adidas推出聯名系列服裝。圖／Marimekko提供
芬蘭設計師品牌Marimekko與adidas推出聯名系列服裝。圖／Marimekko提供
adidas x Marimekko限定系列Laine印花ADILETTE運動拖鞋，1,690元。圖／Marimekko提供
adidas x Marimekko限定系列Laine印花ADILETTE運動拖鞋，1,690元。圖／Marimekko提供
芬蘭設計師品牌Marimekko與adidas推出聯名系列服裝。圖／Marimekko提供
芬蘭設計師品牌Marimekko與adidas推出聯名系列服裝。圖／Marimekko提供

adidas

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