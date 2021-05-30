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紙韓屋、福袋！200份「韓國文物DIY」只送不賣

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
透過參與活動，預計送出200組的韓國傳統文化DIY組合包。圖／韓國觀光公社提供
透過參與活動，預計送出200組的韓國傳統文化DIY組合包。圖／韓國觀光公社提供

為了讓民眾居家防疫也不無聊，韓國觀光公社繼推出「韓食料理體驗組合包」之後，此次再推出「韓國傳統文化DIY組合包」，只要完成任務就可參加抽獎，讓民眾在家期間，也可以體驗紙作瓦片韓屋、彩繩掃帚等4樣文化小物的樂趣。

韓國觀光公社表示，之前所舉辦的「韓食料理體驗組合包」，內含有松餅、辣炒年糕、大醬湯、餃子、陶鍋烤牛肉等10項料理體驗組合包，讓民眾可以在家自煮防疫，共吸引約1,800人參與。此次所推出的「韓國傳統文化DIY組合包」，則是內含「紙作瓦片韓屋、韓國福袋佩飾、韓紙杯墊、彩繩掃帚」等4款傳統文化小物。只要在6月2日中午12:00前完成指定任務，就有機會抽中帶回家，共計送出200份。

DIY組合包中的「瓦片韓屋」，讓民眾可以用紙房子的型態，架構起立體的傳統韓屋與小人偶，帶有家家酒般的樂趣。至於「韓紙杯墊」，則是選用韓國傳統的韓紙所製，帶有獨特的質感。另外福袋佩飾則是韓國傳統贈送壓歲錢的包裝，透過縮小版的彩繩掃帚，也可見到傳統居家用品的趣味。韓國觀光公社也表示，希望透過韓國道地的傳統文化，讓在家努力防疫的家長及孩童們，不但能體會韓國傳統魅力，也能舒緩對疫情緊繃的身心。

韓國傳統文化DIY組合包，內含「紙作瓦片韓屋、韓國福袋佩飾、韓紙杯墊、彩繩掃帚」等4款傳統文化小物。圖／韓國觀光公社提供
韓國傳統文化DIY組合包，內含「紙作瓦片韓屋、韓國福袋佩飾、韓紙杯墊、彩繩掃帚」等4款傳統文化小物。圖／韓國觀光公社提供

傳統文化 DIY

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