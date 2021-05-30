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米其林餐盤Chou Chou法式料理 油封鴨腿餐盒外帶380元

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
油封鴨腿、馬鈴薯泥、爐烤時蔬、醋漬蕃茄、烘蛋和紅酒芥末醬。圖／Chou Chou法式料理餐廳提供。
油封鴨腿、馬鈴薯泥、爐烤時蔬、醋漬蕃茄、烘蛋和紅酒芥末醬。圖／Chou Chou法式料理餐廳提供。

米其林盤推薦Chou Chou法式餐廳，防疫期間特別推出外帶自取法式餐盒380元起，提供「油封鴨腿」、「慢燉豬臉頰」、「奶油燉雞」、「紅酒燉牛肉」四款經典法式料理主菜選擇。

林明健主廚結合自身香港成長與多國遊歷的背景，以洗煉、純粹的手法詮釋法式料理，將多道工序繁複的傳統法式料理設計為法式餐盒。

主菜為「油封鴨腿」的法式餐盒，遵循傳統工序香料長時間時間醃製鴨腿，再以自製鴨油油封低溫慢烤，煎至表皮酥香、肉質軟嫩，佐酸香紅酒芥末醬平衡鴨肉鹹香，搭配馬鈴薯泥、爐烤食蔬、醋漬蕃茄、烘蛋，優雅品享法式經典佳餚。

「慢燉豬臉頰」將豬臉頰與番茄蔬菜醬汁慢燉3小時，義大利番茄糊融合洋蔥、紅蘿蔔、西洋芹等蔬菜甘甜與月桂葉、八角、茴香籽、香菜籽等香料風味，軟嫩化口、膠質豐富，佐香脆油封馬鈴薯及各式配菜。

「奶油燉雞」將雞腿香煎加入辛香料、白酒與雞高湯、鮮奶油、新鮮香草束燉煮，拌入法式酸奶、豆蔻粉調味, 肉質軟嫩入味，濃醇中帶有香草清新與香料厚度等豐富層次，佐香脆油封馬鈴薯及各色時蔬配菜。

「紅酒燉牛肉」將牛胸腹肉表面煎至酥香，搭配紅酒、洋蔥、紅蘿蔔、西芹、巴西里、百里香、胡荽籽、雞高湯等慢燉至軟嫩入味，搭配馬鈴薯泥及豐富配菜，享受法國勃根地經典名菜的療癒美味。

除法式餐盒外，另有另有麵包、沙拉、湯品、甜點、紅白酒等多樣單點，適合搭配法式餐盒加購，組合成適合闔家共享的豐盛法式家庭盛宴。

◎Chou Chou法式料理餐廳

◎預訂電話：02-2773-1819（需來店自取）

◎地址：台北市忠孝東路四段170巷6弄22號1樓

◎外帶服務時間：週一至週日 11:30~20:00 （最後訂餐時間19:30）

◎注意事項：1.上午10:30接受電話預訂，須於取餐30分鐘前來電。2.一次訂購10個以上須於一日前預訂，並預付全額費用。

紅酒燉牛肉、馬鈴薯泥、爐烤時蔬、醋漬蕃茄和烘蛋。圖／Chou Chou法式料理餐廳提供。
紅酒燉牛肉、馬鈴薯泥、爐烤時蔬、醋漬蕃茄和烘蛋。圖／Chou Chou法式料理餐廳提供。
奶油燉雞、香脆油封馬鈴薯、爐烤時蔬、醋漬蕃茄和烘蛋。圖／Chou Chou法式料理餐廳提供。
奶油燉雞、香脆油封馬鈴薯、爐烤時蔬、醋漬蕃茄和烘蛋。圖／Chou Chou法式料理餐廳提供。
慢煮豬臉頰、香脆油封馬鈴薯、爐烤時蔬、醋漬蕃茄、烘蛋和番茄醬汁。圖／Chou Chou法式料理餐廳提供。
慢煮豬臉頰、香脆油封馬鈴薯、爐烤時蔬、醋漬蕃茄、烘蛋和番茄醬汁。圖／Chou Chou法式料理餐廳提供。
Chou Chou外帶法式餐盒380元起，另有多樣單點可加購。圖／Chou Chou法式料理餐廳提供。
Chou Chou外帶法式餐盒380元起，另有多樣單點可加購。圖／Chou Chou法式料理餐廳提供。

紅酒 法式料理

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