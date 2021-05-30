澳洲和牛在家開吃！ 美福牛排館澳洲和牛分享餐送到家

隨著防疫升級延長，全民「疫起宅食」成了生活日常。Fresh & Aged美福乾式熟成牛排館自5月31日（週一）起，於週一至週五晚餐時段與週末全天，由陳重光主廚推出多達9道菜色、適合全家享用的「澳洲和牛豐盛分享餐」（3,999元），從沙拉、主菜到甜點一應俱全；另推出各式主廚特選「單點品項」，價格自200元至2500元不等。

凡於週一至週五晚餐時段與週末全天，單點任一牛排主餐，即贈送美國BBQ蜂蜜牛肋排乙份（價值580元），且享波士頓龍蝦買一送一（單尾售價1,800元）優惠。凡內湖區、信義區及松山區，於兩小時前電話訂購「澳洲和牛豐盛分享餐」或單點菜色，滿5000元即享免費外送。

在週一至週五午餐時段，主廚也推出方便快速的七款「職人燒烤餐盒」售價185元起，6月4日（週五）前訂購滿10份便當，再另贈送「美國穀物燒牛肉」餐盒乙份。內湖區、信義區及松山區於取用日前一天下午五點前，完成訂購「職人燒烤餐盒」，即享滿10份免費外送服務。

陳重光主廚設計的「澳洲和牛豐盛分享餐」，適合4至5人享用，包括澳洲頂級9+和牛肋眼牛排（8盎司）兩份、美國BBQ蜂蜜牛肋排兩份、海鮮義大利麵兩份、甜菜根紅藜麥翠綠沙拉乙份、綜合烤時蔬乙份、美式風味培根馬鈴薯泥乙份、蜂蜜裸麥麵包乙份、焦糖布丁3份，以及提拉米蘇乙份。

陳重光主廚運用餐飲多年專業經驗，烹調適合外帶的肉品熟度與義大利麵的軟硬度，從料理好到裝進續熱保溫袋最後送到消費者面前，讓消費者在家也能品嚐到餐廳般的美好滋味。