「少女的誘惑」太妍抱著LV包款胸狠性感 迪麗熱巴、許路兒真是俏皮可愛

近日路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的Capucines狂掃女星、KOL的社群帳號，少女時代太妍就以黑色款配襯細肩帶迷你裙，性感側身讓人不知目光焦點該放哪，加上她的慵懶眼神，性感指數飆升；迪麗熱巴、許路兒雖已脫離青春少女的年紀，卻不約而同以迷你尺寸的Capucines拎出甜美感，十足俏皮可愛。

太妍所穿的By the Pool Monogram細肩帶連身迷你裙，來自路易威登夏日系列時裝，以拉希米爾（radzimir）絲綢製作，輪廓是性感的娃娃裙，漸變橙色的特大Monogram圖案為特色，點綴褶襉、繩結細節，她手上拿著經典款Capucines，在度假情調與正裝配件之間，展現獨特的女人味。迪麗熱巴則是以優雅的丹寧連身褲搭襯漸變色迷你Capucines，顯得修長亮眼；許路兒以拿手的帥氣西裝外套搭襯紫羅蘭色迷你Capucines，包款上的LV鑲嵌深綠色孔雀石，增添奢華感。