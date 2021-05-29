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「少女的誘惑」太妍抱著LV包款胸狠性感 迪麗熱巴、許路兒真是俏皮可愛

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
太妍、迪立熱巴、許路兒詮釋路易威登Capucines手袋系列。圖／取自微博、IG
太妍、迪立熱巴、許路兒詮釋路易威登Capucines手袋系列。圖／取自微博、IG

近日路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的Capucines狂掃女星、KOL的社群帳號，少女時代太妍就以黑色款配襯細肩帶迷你裙，性感側身讓人不知目光焦點該放哪，加上她的慵懶眼神，性感指數飆升；迪麗熱巴、許路兒雖已脫離青春少女的年紀，卻不約而同以迷你尺寸的Capucines拎出甜美感，十足俏皮可愛。

太妍所穿的By the Pool Monogram細肩帶連身迷你裙，來自路易威登夏日系列時裝，以拉希米爾（radzimir）絲綢製作，輪廓是性感的娃娃裙，漸變橙色的特大Monogram圖案為特色，點綴褶襉、繩結細節，她手上拿著經典款Capucines，在度假情調與正裝配件之間，展現獨特的女人味。迪麗熱巴則是以優雅的丹寧連身褲搭襯漸變色迷你Capucines，顯得修長亮眼；許路兒以拿手的帥氣西裝外套搭襯紫羅蘭色迷你Capucines，包款上的LV鑲嵌深綠色孔雀石，增添奢華感。

此外，大陸女星江疏影以符合形象的淡粉色Capucines，呈現知性氣質之美；趙露思則是選搭淡黃色Capucines，配襯鏤空裙裝，洋溢抒放的夏日氣息。Capucines手袋代表路易威登的皮革工藝，以創始店所在的Neuve-des-Capucines命名，象徵它崇高的地位，除了經典的Taurillon皮革，迷你尺寸也推出鱷魚皮、蟒蛇皮、貂皮毛等珍稀材質的款式。

許路兒以紫羅蘭色款式迷你Capucines手袋，搭襯西裝外套也能穿得相當俏皮可愛。圖／取自IG
許路兒以紫羅蘭色款式迷你Capucines手袋，搭襯西裝外套也能穿得相當俏皮可愛。圖／取自IG
迪麗熱巴身穿丹寧連身褲搭襯迷你尺寸Capucines手袋。圖／取自微博
迪麗熱巴身穿丹寧連身褲搭襯迷你尺寸Capucines手袋。圖／取自微博
大陸女星趙露思詮釋淡黃色迷你Capucines手袋。圖／取自微博
大陸女星趙露思詮釋淡黃色迷你Capucines手袋。圖／取自微博
迪麗熱巴身穿丹寧連身褲搭襯迷你尺寸Capucines手袋。圖／取自微博
迪麗熱巴身穿丹寧連身褲搭襯迷你尺寸Capucines手袋。圖／取自微博
太妍身穿By the Pool Monogram細肩帶連身迷你裙73,000元，搭襯黑色經典款Capucines手袋。圖／取自IG
太妍身穿By the Pool Monogram細肩帶連身迷你裙73,000元，搭襯黑色經典款Capucines手袋。圖／取自IG
許路兒以紫羅蘭色款式迷你Capucines手袋，搭襯西裝外套也能穿得相當俏皮可愛。圖／取自IG
許路兒以紫羅蘭色款式迷你Capucines手袋，搭襯西裝外套也能穿得相當俏皮可愛。圖／取自IG
許路兒以紫羅蘭色款式迷你Capucines手袋，搭襯西裝外套也能穿得相當俏皮可愛。圖／取自IG
許路兒以紫羅蘭色款式迷你Capucines手袋，搭襯西裝外套也能穿得相當俏皮可愛。圖／取自IG
江疏影以淡粉色迷你Capucines手袋襯托知性氣質。圖／取自微博
江疏影以淡粉色迷你Capucines手袋襯托知性氣質。圖／取自微博
太妍身穿By the Pool Monogram細肩帶連身迷你裙73,000元，搭襯黑色經典款Capucines手袋。圖／取自IG
太妍身穿By the Pool Monogram細肩帶連身迷你裙73,000元，搭襯黑色經典款Capucines手袋。圖／取自IG
太妍身穿By the Pool Monogram細肩帶連身迷你裙73,000元，搭襯黑色經典款Capucines手袋。圖／取自IG
太妍身穿By the Pool Monogram細肩帶連身迷你裙73,000元，搭襯黑色經典款Capucines手袋。圖／取自IG

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