「少女的誘惑」太妍抱著LV包款胸狠性感 迪麗熱巴、許路兒真是俏皮可愛
近日路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的Capucines狂掃女星、KOL的社群帳號，少女時代太妍就以黑色款配襯細肩帶迷你裙，性感側身讓人不知目光焦點該放哪，加上她的慵懶眼神，性感指數飆升；迪麗熱巴、許路兒雖已脫離青春少女的年紀，卻不約而同以迷你尺寸的Capucines拎出甜美感，十足俏皮可愛。
太妍所穿的By the Pool Monogram細肩帶連身迷你裙，來自路易威登夏日系列時裝，以拉希米爾（radzimir）絲綢製作，輪廓是性感的娃娃裙，漸變橙色的特大Monogram圖案為特色，點綴褶襉、繩結細節，她手上拿著經典款Capucines，在度假情調與正裝配件之間，展現獨特的女人味。迪麗熱巴則是以優雅的丹寧連身褲搭襯漸變色迷你Capucines，顯得修長亮眼；許路兒以拿手的帥氣西裝外套搭襯紫羅蘭色迷你Capucines，包款上的LV鑲嵌深綠色孔雀石，增添奢華感。
此外，大陸女星江疏影以符合形象的淡粉色Capucines，呈現知性氣質之美；趙露思則是選搭淡黃色Capucines，配襯鏤空裙裝，洋溢抒放的夏日氣息。Capucines手袋代表路易威登的皮革工藝，以創始店所在的Neuve-des-Capucines命名，象徵它崇高的地位，除了經典的Taurillon皮革，迷你尺寸也推出鱷魚皮、蟒蛇皮、貂皮毛等珍稀材質的款式。
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