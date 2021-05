「少女的誘惑」太妍抱著LV包款胸狠性感 迪麗熱巴、許路兒真是俏皮可愛

近日路易威登(LOUIS VUITTON,簡稱LV)的Capucines狂掃女星、KOL的社群帳號,少女時代太妍就以黑色款配襯細肩帶迷你裙,性感側身讓人不知目光焦點該放哪,加上她的慵懶眼神,性感指數飆升;迪麗熱巴、許路兒雖已脫離青春少女的年紀,卻不約而同以迷你尺寸的Capucines拎出甜美感,十足俏皮可愛。

太妍所穿的By the Pool Monogram細肩帶連身迷你裙,來自路易威登夏日系列時裝,以拉希米爾(radzimir)絲綢製作,輪廓是性感的娃娃裙,漸變橙色的特大Monogram圖案為特色,點綴褶襉、繩結細節,她手上拿著經典款Capucines,在度假情調與正裝配件之間,展現獨特的女人味。迪麗熱巴則是以優雅的丹寧連身褲搭襯漸變色迷你Capucines,顯得修長亮眼;許路兒以拿手的帥氣西裝外套搭襯紫羅蘭色迷你Capucines,包款上的LV鑲嵌深綠色孔雀石,增添奢華感。