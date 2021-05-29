快訊

傳統市場恐成防疫破口？ 今依舊人潮不減衝上街搶物資

越南發現新變種病毒！傳染力更強 在空氣中傳染特別快

緩解在家煩悶的焦躁！點起香氛蠟燭，前往英式花園遊覽

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Bamford「英式花園香氛」蠟燭系列／300g／2,700元 / 140g／1,350元。圖／10/10 Apothecary提供
Bamford「英式花園香氛」蠟燭系列／300g／2,700元 / 140g／1,350元。圖／10/10 Apothecary提供

疫情之下，大家都得要乖乖在家裡，為防疫盡一份心力，但長期在家中，心靈可能也會跟著煩躁起來，營造出舒適、和緩的家中氛圍相當重要，而想要快速轉換心情，那就點起香氛蠟燭吧！

英國貴族Carole Bamford女爵創立的香氛品牌Bamford，產品多結合大自然元素，以及簡單舒適的生活理念為主，全新推出的「英式花園香氛」蠟燭系列，就以Carole Bamford最熱愛的花圃香氣記憶為靈感，當點起火光時，裊裊而升的香氣，帶領大家前往英式花園。

在英式花圃系列香氣中，能嗅吸到庭園玫瑰、英國薰衣草、白鳶尾、紫藤、鈴蘭等5種香氣，採用100%天然蠟，以油菜籽與蜂蠟讓香氣更為細緻，簡單俐落的綠色玻璃杯外型，讓居家生活感受到寧靜的氛圍。

迪奧香氛世家則推出全新「伊甸岩度假香氛」，靈感來自「Eden-Roc伊甸豪海角酒店」，該酒店吸引許多全球巨星、皇室貴族等，位於蔚藍海岸旁，且已有150周年，因此香氣中能聞到大海的蔚藍、陽光的燦爛，以及木質與花香調為主。

伊甸岩度假香氛的前調有著獨特的鹽味氣息，緊接著是茉莉、椰子帶來的愜意感，松香、岩玫瑰與乳香樹為中調，茉莉則為香氣帶來一絲甜蜜感，全系列包括香水、香氛蠟燭與身體系列。

Bamford「英式花園香氛」蠟燭系列／300g／2,700元 / 140g／1,350元。圖／10/10 Apothecary提供
Bamford「英式花園香氛」蠟燭系列／300g／2,700元 / 140g／1,350元。圖／10/10 Apothecary提供
迪奧香氛世家系列伊甸岩度假香氛蠟燭／250g／2,850元。圖／迪奧提供
迪奧香氛世家系列伊甸岩度假香氛蠟燭／250g／2,850元。圖／迪奧提供

酒店 英國 疫情

延伸閱讀

超划算！一次蒐集5款Jo Malone香水 還能宅配到府

食譜／玫瑰中卷 玫瑰養顏清香 中卷含豐富蛋白質

在家工作太悶？Gucci典雅香氛蠟燭營造好氣氛

玫瑰盛開！Pandora Timeless系列鏤空新作性感又優雅

相關新聞

緩解在家煩悶的焦躁！點起香氛蠟燭，前往英式花園遊覽

疫情之下，大家都得要乖乖在家裡，為防疫盡一份心力，但長期在家中，心靈可能也會跟著煩躁起來，營造出舒適、和緩的家中氛圍相當...

LV鏡面手提箱喇叭也太時髦 BERLUTI和B&O聯名視聽設備拚奢華

BERLUTI與丹麥Bang & Olufsen（B&O）合作，打造限量視聽生活系列，以Bang & Olufsen標誌...

超划算！一次蒐集5款Jo Malone香水 還能宅配到府

居家生活讓人煩悶嗎？那就來點香氛，帶來愉悅的好心情吧，Jo Malone London推出熱帶島嶼花園系列旅行組，一次可...

登機門要關了！URWERK 105最終章 鉭金屬超硬派

好東西總是限量的，好的設計也不總能為全部人享用。雙人設計師獨立製表品牌URWERK過去以衛星轉頭顯時系統的URWERK ...

輕薄而美好 PIAGET「星海」上手 沛納海推纖薄鍊帶款

越是紛擾的時刻，人們越想擺脫壓力、找回自由。有別於十年前「大表」風潮，相對減碼、輕薄的款式也成近年高級鐘表發展主流。伯爵...

疫情發燒衝擊 高雄漢神巨蛋祭出外帶優惠

高雄漢神巨蛋日前自發性停業閉館消毒，閉館期間傳櫃姊確診，後又排除，歷時8天今天中午重新開業，也因應防疫政策，禁止內用，改...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。