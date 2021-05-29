緩解在家煩悶的焦躁！點起香氛蠟燭，前往英式花園遊覽

疫情之下，大家都得要乖乖在家裡，為防疫盡一份心力，但長期在家中，心靈可能也會跟著煩躁起來，營造出舒適、和緩的家中氛圍相當重要，而想要快速轉換心情，那就點起香氛蠟燭吧！

英國貴族Carole Bamford女爵創立的香氛品牌Bamford，產品多結合大自然元素，以及簡單舒適的生活理念為主，全新推出的「英式花園香氛」蠟燭系列，就以Carole Bamford最熱愛的花圃香氣記憶為靈感，當點起火光時，裊裊而升的香氣，帶領大家前往英式花園。

在英式花圃系列香氣中，能嗅吸到庭園玫瑰、英國薰衣草、白鳶尾、紫藤、鈴蘭等5種香氣，採用100%天然蠟，以油菜籽與蜂蠟讓香氣更為細緻，簡單俐落的綠色玻璃杯外型，讓居家生活感受到寧靜的氛圍。

迪奧香氛世家則推出全新「伊甸岩度假香氛」，靈感來自「Eden-Roc伊甸豪海角酒店」，該酒店吸引許多全球巨星、皇室貴族等，位於蔚藍海岸旁，且已有150周年，因此香氣中能聞到大海的蔚藍、陽光的燦爛，以及木質與花香調為主。