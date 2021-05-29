疫情嚴峻採買避人潮 指揮中心籲善用Google地圖
新冠肺炎疫情嚴峻，近期確診者足跡遍及賣場，傳統市場更是人潮眾多。疫情指揮中心今天呼籲，可善用Google Map即時人流查詢功能，可做好分流避開人潮群聚。
台灣本土新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診超過6600例，儘管目前中央流行疫情指揮中心已發布疫情警戒升至第3級，但賣場與市場仍有大量採買人潮。
指揮中心副指揮官陳宗彥今天在疫情記者會表示，網路上有民眾主動發起自行分流，依照門牌號買或居住樓層，區分出門採買時間。
陳宗彥也呼籲，民眾可善用Google Map即時人流量功能，他舉例，今天下午在台北市南門市場，人流量大概不到平時一半，民眾可藉此參考賣場與市場人流，並做好分流，避免人潮洶湧群聚。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言