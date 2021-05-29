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LV鏡面手提箱喇叭也太時髦 BERLUTI和B&O聯名視聽設備拚奢華
BERLUTI與丹麥Bang & Olufsen（B&O）合作，打造限量視聽生活系列，以Bang & Olufsen標誌性商品結合BERLUTI經典Venezia皮革，創作無線家居喇叭、便攜式藍牙喇叭等奢華生活影音配備；路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）則以Monogram經典行李箱的外型，推出手提、家居擴音器，成為聆賞音樂的時髦配件。
路易威登在男裝系列推出鏡面、Monogram擴音器手拿包，外型看似行李箱，卻是隨身喇叭，頂部配有按鈕、指示器，在手機應用程式即可遙控操作，並配有皮革肩帶，方便隨身攜帶。此外，也有家居擴音器，結合Monogram帆布製箱工藝、配備先進喇叭、牛皮手柄，享受音樂體驗的同時也可作為奢華家飾品。
BERLUTI和Bang & Olufsen限量款Beosound Balance無線家居喇叭設計，為圓柱輪廓，當用戶接近喇叭裝置時，隱藏觸控式螢幕會自動感應亮起，可支援Apple Airplay2、Spotify Connect和Google Chromecast，內置7個喇叭驅動器，波束形成技術令人感受強勁音效，經Patina古法染色打磨的BERLUTI Venezia皮革包裹木製底座，呈現優雅高貴的風格。此外，BERLUTI和Bang & Olufsen也同步推出便攜式藍牙喇叭、高端藍牙降噪耳機、Beolab 90喇叭以及Beovision Harmony電視聯名款。
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