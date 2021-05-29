LV鏡面手提箱喇叭也太時髦 BERLUTI和B&O聯名視聽設備拚奢華

BERLUTI與丹麥Bang & Olufsen（B&O）合作，打造限量視聽生活系列，以Bang & Olufsen標誌性商品結合BERLUTI經典Venezia皮革，創作無線家居喇叭、便攜式藍牙喇叭等奢華生活影音配備；路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）則以Monogram經典行李箱的外型，推出手提、家居擴音器，成為聆賞音樂的時髦配件。

路易威登在男裝系列推出鏡面、Monogram擴音器手拿包，外型看似行李箱，卻是隨身喇叭，頂部配有按鈕、指示器，在手機應用程式即可遙控操作，並配有皮革肩帶，方便隨身攜帶。此外，也有家居擴音器，結合Monogram帆布製箱工藝、配備先進喇叭、牛皮手柄，享受音樂體驗的同時也可作為奢華家飾品。