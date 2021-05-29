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超划算！一次蒐集5款Jo Malone香水 還能宅配到府

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Jo Malone London熱帶島嶼花園系列旅行組／3,900元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London熱帶島嶼花園系列旅行組／3,900元。圖／Jo Malone London提供

居家生活讓人煩悶嗎？那就來點香氛，帶來愉悅的好心情吧，Jo Malone London推出熱帶島嶼花園系列旅行組，一次可以蒐集5款香水，可以單獨使用，或是與經典的英國梨與小蒼蘭香水堆疊使用，用香味帶來居家生活的新靈魂。而為減少接觸，也可以透過官方LINE線上點單，相關產品可以宅配到府。

Jo Malone London在3月推出的熱帶島嶼花園系列，以夏威夷島嶼上的木槿花為靈感來源，5款香味很快銷售一空，這回獨特的組合中，含有黃槿花香水、朱槿花芳醇香水、雞蛋花香水、杏桃花與蜂蜜香水及橙花香水等。

5款香水各有風格，黃槿花香水最為經典，黃槿花與青檸打造出花香，佐以玫瑰花與小花茉莉帶來清新感，最後則是白麝香與安息香，在家中感受滿滿陽光能量；朱槿花芳醇香水以朱槿花為主軸，結合柑橘與小花茉莉，溫暖的香草香則有柔滑的性感味道；雞蛋花香水結合茉莉花瓣、伊蘭伊蘭及檀香奶油，能有度假的氣息。

凱特王妃最愛的橙花香水，以橙花、水仙、鳶尾花與香根草呈現出優雅的清新感；杏桃花與蜂蜜香水的靈感來自於倫敦女子修道院的花園，花園中的杏桃、水蜜桃與黑醋栗，結合洋槐蜂蜜，有著初戀的香甜感。

6月1日起，購買30ml以上香水，或熱帶島嶼花園旅行組，另可獲贈英倫特製徽章乙枚。

Jo Malone London熱帶島嶼花園系列旅行組／3,900元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London熱帶島嶼花園系列旅行組／3,900元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London熱帶島嶼花園系列旅行組／3,900元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London熱帶島嶼花園系列旅行組／3,900元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London熱帶島嶼花園系列旅行組，可以單獨使用，也可以與英國梨與小蒼蘭香水一起堆疊使用。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London熱帶島嶼花園系列旅行組，可以單獨使用，也可以與英國梨與小蒼蘭香水一起堆疊使用。圖／Jo Malone London提供

蜂蜜 雞蛋 夏威夷

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