超划算！一次蒐集5款Jo Malone香水 還能宅配到府

居家生活讓人煩悶嗎？那就來點香氛，帶來愉悅的好心情吧，Jo Malone London推出熱帶島嶼花園系列旅行組，一次可以蒐集5款香水，可以單獨使用，或是與經典的英國梨與小蒼蘭香水堆疊使用，用香味帶來居家生活的新靈魂。而為減少接觸，也可以透過官方LINE線上點單，相關產品可以宅配到府。

Jo Malone London在3月推出的熱帶島嶼花園系列，以夏威夷島嶼上的木槿花為靈感來源，5款香味很快銷售一空，這回獨特的組合中，含有黃槿花香水、朱槿花芳醇香水、雞蛋花香水、杏桃花與蜂蜜香水及橙花香水等。

5款香水各有風格，黃槿花香水最為經典，黃槿花與青檸打造出花香，佐以玫瑰花與小花茉莉帶來清新感，最後則是白麝香與安息香，在家中感受滿滿陽光能量；朱槿花芳醇香水以朱槿花為主軸，結合柑橘與小花茉莉，溫暖的香草香則有柔滑的性感味道；雞蛋花香水結合茉莉花瓣、伊蘭伊蘭及檀香奶油，能有度假的氣息。

凱特王妃最愛的橙花香水，以橙花、水仙、鳶尾花與香根草呈現出優雅的清新感；杏桃花與蜂蜜香水的靈感來自於倫敦女子修道院的花園，花園中的杏桃、水蜜桃與黑醋栗，結合洋槐蜂蜜，有著初戀的香甜感。