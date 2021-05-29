登機門要關了！URWERK 105最終章 鉭金屬超硬派

好東西總是限量的，好的設計也不總能為全部人享用。雙人設計師獨立製表品牌URWERK過去以衛星轉頭顯時系統的URWERK 105型號最膾炙人口，近期品牌決定推出極高難度打造的UR-105 TTH，也為這枚傳奇型號畫上最終章。

URWERK聯合創辦人Felix Baumgartner解釋，創立品牌之初已有此決定，要不惜代價堅持獨立營運及克制業務增長速度為重要原則，「我們秉持初衷以及URWERK的製錶精神，每年產量少於150枚...此時此刻，UR-105 CT系列的使命已在倒數。」另一位聯合創辦人Martin Frei則指出，鉭是很獨特的金屬，以象徵誘惑的希臘神話人物Tantalus為名，「但切割及修飾打磨卻極之艱難...當時製作人員要求我以後不再用鉭金屬製錶，因為這金屬損毀了CNC電腦車床的零件，令零件耗損速度快三倍！但我實在心愛鉭的灰藍光澤，美麗得神奇！」

以美麗光澤、超高硬度、近似八角形的表身刻著獨特坑紋的URWERK UR-105 TTH最終出現在我們眼前，只要輕輕按下滑動按鈕、打開保護蓋，即可一窺UR-105 TTH的內在：鏤空的「卡羅素」裝置將帶動四個衛星轉頭，而每個衛星轉頭各有三個小時數字，同時小時數字將沿60分鐘刻度，指針的前緣指示了當下分鐘，衛星轉頭本身又能顯示小時。