快訊

好消息！日政府盼與廠商修改合約 將AZ疫苗供給台灣

北市有682空床？柯文哲嗆石崇良鬼扯：講幹話 還在台大病歷砸過去

登機門要關了！URWERK 105最終章 鉭金屬超硬派

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
R-105 TTH腕表的「卡羅素」裝置將帶動四個衛星轉頭，而每個衛星轉頭各有三個小時數字，同時小時數字將沿60分鐘刻度，指針的前緣指示了當下分鐘，衛星轉頭本身又能顯示小時。圖 / URWERK提供。
R-105 TTH腕表的「卡羅素」裝置將帶動四個衛星轉頭，而每個衛星轉頭各有三個小時數字，同時小時數字將沿60分鐘刻度，指針的前緣指示了當下分鐘，衛星轉頭本身又能顯示小時。圖 / URWERK提供。

好東西總是限量的，好的設計也不總能為全部人享用。雙人設計師獨立製表品牌URWERK過去以衛星轉頭顯時系統的URWERK 105型號最膾炙人口，近期品牌決定推出極高難度打造的UR-105 TTH，也為這枚傳奇型號畫上最終章。

URWERK聯合創辦人Felix Baumgartner解釋，創立品牌之初已有此決定，要不惜代價堅持獨立營運及克制業務增長速度為重要原則，「我們秉持初衷以及URWERK的製錶精神，每年產量少於150枚...此時此刻，UR-105 CT系列的使命已在倒數。」另一位聯合創辦人Martin Frei則指出，鉭是很獨特的金屬，以象徵誘惑的希臘神話人物Tantalus為名，「但切割及修飾打磨卻極之艱難...當時製作人員要求我以後不再用鉭金屬製錶，因為這金屬損毀了CNC電腦車床的零件，令零件耗損速度快三倍！但我實在心愛鉭的灰藍光澤，美麗得神奇！」

以美麗光澤、超高硬度、近似八角形的表身刻著獨特坑紋的URWERK UR-105 TTH最終出現在我們眼前，只要輕輕按下滑動按鈕、打開保護蓋，即可一窺UR-105 TTH的內在：鏤空的「卡羅素」裝置將帶動四個衛星轉頭，而每個衛星轉頭各有三個小時數字，同時小時數字將沿60分鐘刻度，指針的前緣指示了當下分鐘，衛星轉頭本身又能顯示小時。

同時面盤也有動力儲備顯示，與以每10秒為單位的數字秒鐘顯示，整個結構極為輕巧、重量不超過0.1公克。全世界限量12只，訂價為272萬元。

收藏者可依活動程度調整上鍊效率：「FULL」位置，連最微小的手腕動作都能推動主發條儲存動能；「STOP」位置則會鎖死自動上鏈系統，如取中間位置「RED」，則減慢自動盤上鏈速度，避免對零件造成過大壓力，也減少耗損。圖 / URWERK提供。
收藏者可依活動程度調整上鍊效率：「FULL」位置，連最微小的手腕動作都能推動主發條儲存動能；「STOP」位置則會鎖死自動上鏈系統，如取中間位置「RED」，則減慢自動盤上鏈速度，避免對零件造成過大壓力，也減少耗損。圖 / URWERK提供。
URWERK UR-105 TTH腕表，自動上鏈機芯、雙渦輪葉調節、衛星顯時系統，272萬元，限量12只。圖 / URWERK提供。
URWERK UR-105 TTH腕表，自動上鏈機芯、雙渦輪葉調節、衛星顯時系統，272萬元，限量12只。圖 / URWERK提供。
鉭金屬的硬度高、加工困難，但具備優雅美麗的光澤，令獨立製表品牌URWERK也為之著迷。圖 / URWERK提供。
鉭金屬的硬度高、加工困難，但具備優雅美麗的光澤，令獨立製表品牌URWERK也為之著迷。圖 / URWERK提供。

品牌 希臘

延伸閱讀

持盈保泰 建立核心配置

獲救山豬野放配戴衛星追蹤 全台首例

影／中部集水區德基水庫下大雨 果農欣喜若狂

最強生物水熊蟲高速槍擊還能活 但科學家找到死亡臨界點了

相關新聞

登機門要關了！URWERK 105最終章 鉭金屬超硬派

好東西總是限量的，好的設計也不總能為全部人享用。雙人設計師獨立製表品牌URWERK過去以衛星轉頭顯時系統的URWERK ...

輕薄而美好 PIAGET「星海」上手 沛納海推纖薄鍊帶款

越是紛擾的時刻，人們越想擺脫壓力、找回自由。有別於十年前「大表」風潮，相對減碼、輕薄的款式也成近年高級鐘表發展主流。伯爵...

疫情發燒衝擊 高雄漢神巨蛋祭出外帶優惠

高雄漢神巨蛋日前自發性停業閉館消毒，閉館期間傳櫃姊確診，後又排除，歷時8天今天中午重新開業，也因應防疫政策，禁止內用，改...

炎亞綸「啖」珠寶 大平修藏化身「替身使者」狂野使壞

男人並非只有斯文、紳士才能展現魅力，帶點浮誇的野性魅力，有時也能展現男性獨特風格；日本模特兒大平修藏日前出席寶詩龍（BO...

拯救崩潰父母！IKEA、無印良品兒童玩具，高質感又好玩

因應疫情，目前全台仍在三級警戒，小朋友都是停課在家，對於不少也得在家上班的父母來說，這也是一種長時間的考驗，社群媒體上就...

海尼根新口味報到！Silver星銀啤酒搶攻清爽型拉格商機

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。