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炎亞綸「啖」珠寶 大平修藏化身「替身使者」狂野使壞

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
炎亞綸身穿紅色立領夾克，一口「咬定」鑽石項鍊、盡情使壞。圖 / 翻攝自 ig @ aayan1120（合成圖）。
炎亞綸身穿紅色立領夾克，一口「咬定」鑽石項鍊、盡情使壞。圖 / 翻攝自 ig @ aayan1120（合成圖）。

男人並非只有斯文、紳士才能展現魅力，帶點浮誇的野性魅力，有時也能展現男性獨特風格；日本模特兒大平修藏日前出席寶詩龍（BOUCHERON）於KASHIYAMA DAIKANYAMA空間舉辦的La Maison體驗活動，而人氣男星炎亞綸則是在instagram帳號展現穿搭風格，兩人不約而同配戴上閃耀鑽石珠寶，盡情使壞。

日本男性雜誌MEN'S NON-NO專屬的模特兒大平修藏（SHUZO OHIRA），日前出席Boucheron活動。近日品牌再於官方網站秀出新一波宣傳視覺，大平修藏除了戴上Jack de Boucheron系列項鍊，領片更別上一枚弓箭造型鑽石耳環、巧妙轉換為胸針。加上挺拔立體的五官輪廓，令人聯想到人氣漫畫「JoJo的奇妙冒險（又稱JoJo冒險野郎）」中的替身使者，盡情使壞。

近期和「國師」唐綺陽一同主持公視「36題愛上你」、並和「火神的眼淚」工作人員一同背上消防裝備伏地挺身的炎亞綸，日前則在instagram帳號aayan1120中戴上東方珠寶品牌Qeelin的Wulu 18K玫瑰金鑽石項鍊。Wulu系列的靈感由充滿東方元素的「葫蘆」而來，但取其形、鏤空設計，並鑲嵌鑽石。炎亞綸身穿紅色立領夾克並「大啖」鑽石項鍊，將項鍊咬在口中，挑釁意味十足，變身狂野貴公子。

中國男星鹿晗今年三月也曾於微博之夜配戴與大平修藏同款的Boucheron Fleche du Temps鑽石耳環。圖 / Boucheron提供。
中國男星鹿晗今年三月也曾於微博之夜配戴與大平修藏同款的Boucheron Fleche du Temps鑽石耳環。圖 / Boucheron提供。
Boucheron Fleche du Temps白金鑽石耳環，價格店洽。圖 / Boucheron提供。
Boucheron Fleche du Temps白金鑽石耳環，價格店洽。圖 / Boucheron提供。
Qeelin Wulu 18K 玫瑰金鑲鑽中型吊墜，26萬3,000元。圖 / Qeelin提供。
Qeelin Wulu 18K 玫瑰金鑲鑽中型吊墜，26萬3,000元。圖 / Qeelin提供。
近日和「國師」唐綺陽一同主持「36題愛上你」的炎亞綸，跨身主持界、多元發展。圖 / 翻攝自 ig @ aayan1120。
近日和「國師」唐綺陽一同主持「36題愛上你」的炎亞綸，跨身主持界、多元發展。圖 / 翻攝自 ig @ aayan1120。
日本模特兒大平修藏日前出席Boucheron在東京代官山活動，配戴上Jack、Quatre等多系列珠寶造型。圖 / Boucheron提供（合成照）。
日本模特兒大平修藏日前出席Boucheron在東京代官山活動，配戴上Jack、Quatre等多系列珠寶造型。圖 / Boucheron提供（合成照）。
日本人氣模特兒日前配戴Boucheron珠寶，弓箭造型的鑽石領針、挺拔的五官輪廓，宛如變身日本人氣漫畫「JoJo的奇妙冒險」中的替身使者。圖 / 翻攝自Boucheron官方網站。
日本人氣模特兒日前配戴Boucheron珠寶，弓箭造型的鑽石領針、挺拔的五官輪廓，宛如變身日本人氣漫畫「JoJo的奇妙冒險」中的替身使者。圖 / 翻攝自Boucheron官方網站。

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