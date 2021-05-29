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拯救崩潰父母！IKEA、無印良品兒童玩具，高質感又好玩
因應疫情，目前全台仍在三級警戒，小朋友都是停課在家，對於不少也得在家上班的父母來說，這也是一種長時間的考驗，社群媒體上就出現不少父母的崩潰聲浪，還開玩笑稱「為把小朋友送回學校，大家要齊心抗疫」。小朋友真的電力十足，活動力也十足，居家品牌IKEA、MUJI無印良品就紛紛推薦不少兒童玩具，都能讓小朋友沈浸在玩具世界中，用玩具來放電。
無印良品的兒童玩具都兼具質感與趣味性，針對喜歡畫畫、塗鴉的小朋友，可以購入塗鴉紙捲，不論縱向、橫向、正反面都能畫，而且長達25公尺，短時間內絕對畫不完，還能搭配博客來搶先上市的水性繪筆，居家上班時就鼓勵小朋友多畫畫。
另外還有木製的扮家家酒玩具，有廚房玩具系列，讓小朋友使用木製菜刀切割木製蔬果，或是收銀機組合，還能學習簡單算術，讓大家都能徹底消耗能量。
IKEA的玩具則可以訓練小朋友的專心度、創意度與手眼協調性，想訓練創意可用PYSSLA珍珠球，可以任意排列用線串起，或是自由排列後，用烘焙紙覆蓋，熨燙後就能熔化成為畫作，讓小朋友超有成就感。
另款LUSTIGT織布機玩具7件組，可以用紗線、鞋帶或塑膠袋來編織各種物品，訓練小朋友的專注力與動作技能，更能讓他們專心編織，持續放電；或是STORABO地毯，讓小朋友可以在上面練習開車、開火車或直昇機起飛，採用合成纖維材質，讓兒童好好玩耍，即使跳動也能降低噪音。
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