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燒肉名店虎三同「外帶5折」！泡菜鍋、韓式炸雞點起來

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
韓食招牌三人套餐。圖／虎三同提供
韓食招牌三人套餐。圖／虎三同提供

甫開幕的韓食燒肉餐酒館「虎三同」，以結合燒肉、韓食與調酒，開創新韓食文化風格，掀起一股新話題。疫情升溫之際，業者也推出兩款韓食套餐組合，以及13道經典韓食料理，即日起在虎三同線上訂購系統輸入「HU50」來店外帶5折，輸入「HU7」外送享7折優惠。

位於信義區的「」，開幕以來一位難求，現在居家也能吃得到。店內招牌韓食「泡菜鍋」300元，是經典的韓式家常料理，以鮮甜蝦仁、Q彈花枝、蛤蜊等食材與韓式辣粉熬煮的海鮮湯底，讓人懷念起韓國旅遊的時光。韓國下雨天必吃的「海鮮煎餅」380元，澎湃海鮮煎至金黃酥脆，搭配主廚特調沾醬極對味。另有「大醬石鍋拌飯」260元、「韓式炸雞」380元、「麻藥玉米筍」200元等，都是店內人氣餐點。

此外，另有韓食經典雙享套餐980元，包括韓式精選小菜四品、越光米、辣豆腐鍋/泡菜鍋(二擇一)、麻藥玉米筍；韓食招牌三人套餐1,480元，除上述外，另加韓式炸雞、海鮮煎餅。

虎三同

電話：02-8786-1568

營業時間：周一~周日，疫情期間調整為12:00~20:00

地址：台北市信義區松仁路58號14樓（遠百信義A13）

網址：https://linktr.ee/hu3korea

「辣豆腐鍋」是店內人氣餐點。圖／虎三同提供
「辣豆腐鍋」是店內人氣餐點。圖／虎三同提供

海鮮 套餐 疫情

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