海尼根新口味報到！Silver星銀啤酒搶攻清爽型拉格商機

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

順飲型啤酒市場近年持續擴大，帶有鮮明的麥芽香氣、啤酒花的微苦、爽快的氣泡感，讓清爽型拉格啤酒在市場佔比逐年成長。海尼根啤酒近日推出全新口味「Silver星銀啤酒」，以不顯苦味、滑順的全新風味，搶攻夏日商機。

根據台灣非即飲通路啤酒市場的數據顯示，清爽型拉格啤酒在整體非即飲通路的銷量市佔率近三年均超過六成，並有逐年成長趨勢，新款海尼根Silver星銀啤酒，使用特定醣化製程，因而降低苦澀感、同時帶出滑順口感；瓶身更一改品牌經典綠色印象，以銀色瓶身搭配紅色星芒，帶出愉悅、時髦的視覺印象。

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※飲酒過量，害人害己。

海尼根台灣總經理鄭健發則表示：「如今清爽型啤酒已然成為啤酒市場的潮流，我們因此推出海尼根Silver星銀啤酒，不但保有海尼根一貫高品質，更能滿足消費者追求清爽順飲的口感，提供各種暢飲時刻的最佳選擇。」

自2021年06月04日起至2021年08月31日23：59止，凡於家樂福、大潤發、愛買、全聯、頂好、楓康、美廉社、小北購買「海尼根Silver星銀330ml六入組」加「海尼根原味330ml六入組」或「海尼根原味500ml 四入組」共兩組；或便利商店如7-11、全家、OK、萊爾富購買「海尼根星銀500ml四入組」或「海尼根原味330ml六入組」或「海尼根原味500m四入組」任一組，加入海尼根台灣LINE官方帳號，即可參加抽獎，獎品包含Bose智慧型家庭娛樂揚聲器、Cody Sanderson星星銀飾與Bose 700無線消噪耳機銀色款，更多資訊，則可登錄官方臉書帳號查詢。

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