這些烤鴨名店也推外帶！6折價帶回家 一人吃免200

因疫情困在家，以相對平價、品嘗各家星級好料的機會也多了，其中，最難也最推的料理是「烤鴨」，如何皮鮮脆、肉多汁的在家送入口，成為各家力拼重點。台灣人愛吃烤鴨，也因此，就連米其林三星餐廳頤宮、老招牌九華樓與江南春等，都打出外送版的「烤鴨多吃」。

君品酒店米其林三星餐廳頤宮中餐廳的「片皮鴨四吃」，是到店必點的菜色，即起也有外送版，10人份優惠價每隻3,880元，除了烤鴨捲餅、青蔥與原味餅皮、鴨腿搭配冰梅醬，還有上湯鴨骨粥。

同樣剛開賣就掀起話題的華泰王子大飯店，九華樓烤鴨本就知名，「一鴨三吃」外帶自取打6折，原價2,580元、特價1,580元，CP值超高勝出，包括華泰片皮鴨、生菜炒鴨鬆、芥菜精燉鴨骨湯或陳皮鴨骨粥共三吃；「烤鴨四人分享餐」外帶自取價1,980元，集結泰式涼拌沙拉、荸薺鴨鬆、醬爆豆腐杏鮑菇，還有招牌陳皮鴨骨粥、麥餅片皮鴨、明爐烤鴨斬件盤等。

台北福華大飯店江南春的鎮店之寶「片皮烤鴨」也能外帶，「豪享烤鴨分享餐」每套2,999元，需2小時前預訂，由名廚劉宜嘉親自操刀，除了烤鴨捲餅、醬燒鴨架兩大基本盤，還有類似日本握壽司的片皮滋飯糕，切片起司與酥烤鴨皮，口口酥脆豐潤，另外有銀芽炒鴨絲、鴨汁蔥油麵線，以及主廚私房酸菜鴨湯。