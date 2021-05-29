聯合報加數位版合購優惠！萊爾富Hi-Life VIP App獨賣
萊爾富因應數位化潮流，於2017年2月推出Hi-Life VIP會員App，整合各式會員卡片、電子票券、繳費、兌換紅利商品、會員點數管理、寄件與貨態查詢等功能，提供會員便利、創新的生活服務體驗。聯合報迎接新閱讀時代，力促報紙跨載具；在70周年前夕，與萊爾富聯手推出報紙加數位版優惠合購，無論喜愛沉浸紙本溫度或樂於線上閱覽，都能滿足需求。
萊爾富表示，Hi-Life VIP App的「整買零取」功能，讓消費者用量販折扣價購買商品，開放線上刷卡與門市付款結帳，並記錄在App中，不必一次取回家，要用的時候再到任何一家門市跨店分次領貨，也可轉贈親友，目前販售咖啡、飲品、鮮食、零食與日用品等近百種商品。
即日起至6月15日在萊爾富Hi-Life VIP App「整買零取」購買聯合報10份加1個月「數位版」原價198元、合購優惠價90元，僅限萊爾富門市付款，再享Hi Café大杯冰芒果珍珠牛奶買一送一。
透過Hi-Life VIP App內的「整買零取」買聯合報，精省荷包，還可分批領、慢慢看。聯合報數位版網站則提供一周內的報紙內容，加碼收錄全台地方版。到站上點選報紙，新聞跨載具閱讀，不僅能欣賞好文，分享更方便。活動詳情請至萊爾富官網或Hi-Life VIP App查詢相關訊息。
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