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確診足跡超市、量販店遠勝超商 侯友宜都喊話少去

萬一「封城」該準備哪些東西？ 4大類防疫物資不能少

「三色正氣煲湯」抗疫！大地酒店外帶9折 滿額贈紅酒

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
主廚私房料理「麻油雞酒飯」。圖／大地酒店提供
主廚私房料理「麻油雞酒飯」。圖／大地酒店提供

疫情緊張時刻，更需食補增強抵抗力。大地酒店推出天府冒菜鍋(紅)、老罈酸菜湯(白)、帝王養生雞湯(黑)等「三色正氣煲湯」，讓居家不必費工夫，就能享用星級飯店的養氣湯品。

大地酒店主推的三款湯品，除了豐富的天然食材，湯品的辛香料或藥膳配方也極其考究。紅鍋「天府冒菜鍋」2~4人份售價680元，主要將凍豆腐、菇類、白木耳等多種食材，放入鮮美雞高湯，每一口都能嘗出濃郁的麻辣鮮香，冒菜鍋重香麻，但不重油鹹，因此是孕婦也可喝的溫潤湯品。

白鍋則是「老罈酸菜湯底」，售價680元，嚴選老母雞加入台灣雲林崙背特產酸菜，經6~8小時所熬製出的湯底，湯頭酸味醇厚；搭配微帶辣味泡野山椒，酸辣爽脆、口感豐富。黑鍋為「帝王養生雞湯」，售價1,680元，源自中國藥膳專家配方，九蒸九製何首烏及丹蔘、熟地黃等藥材，再以烏骨雞高湯為底，可增強身體免疫功能。相關資訊可洽：02-5551-8888。

此外，奇岩一號萬豪旗艦店因應疫情，也提供外帶及外送服務優惠，即日起外帶自取享9折優惠；外送大台北地區滿3千元可享免運。外帶或外送滿額5千元再加贈售價1,200元的法國利隆多男爵紅酒一瓶。

奇岩一號萬豪旗艦店協理呂悅菁表示，外帶餐點因這波疫情業績逆勢成長3~4成，有民眾連續外帶一星期、甚至有來自高雄的外送訂單，據內部統計，外帶熱銷排行榜前3名為天府冒鴨鍋、稻香大地牛與麻油雞酒飯，都是店內招牌經典菜色。洽詢電話：02-8501-1380，外帶自取地址：台北市中山區樂群二路199號2F（台北萬豪酒店中城廣場2F）。

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

大地酒店推出正氣煲湯。圖／大地酒店提供
大地酒店推出正氣煲湯。圖／大地酒店提供
招牌「天府冒鴨鍋」。圖／大地酒店提供
招牌「天府冒鴨鍋」。圖／大地酒店提供

疫情 酒店 萬豪

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