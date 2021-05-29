端午「霸王粽」整理包！蒸一顆全家飽 疫情下的新賣點

疫情下的端午佳節，相較往年顯得悄然無聲，其實今年各飯店餐廳的粽子創意依舊精采，全台因疫情困居在家，粽子也低調開賣。除了過節送禮，因可冷凍存放成為最佳的宅家備糧，不少民眾早已搶鮮品嘗，其中又以各種「霸王粽」最熱賣，蒸一顆全家飽，個兒大、料好實在，而意外出線。

米其林一星餐廳台北文華東方酒店的雅閣，推出限量100組的端午粽禮，內含鮑魚裹蒸粽、澳洲和牛佐羊肚菌裹蒸粽各1顆，附贈雅閣招牌X.O.醬，每組2,380元。雅閣裹蒸粽完全稱霸粽界，光是「鮑魚裹蒸粽」就包進了整顆澳洲六頭鮮鮑、雅閣燒鵝等10種頂級食材，製作過程繁複費時，香氣逼人、口感豐富。

台北晶華酒店也因應疫情需求，即起加大館內各餐廳手工包粽的產能，並推出「三合一粽香禮盒」優惠。此外，晶華軒港籍點心主廚吳滿權端出家鄉味「頂級盆菜裏蒸粽」，此粽源自於廣東肇慶，體積巨大、餡料彭湃，吳滿權延伸自香港「盆菜」，這顆頂級盆菜裏蒸粽重600克，可4人同享，內餡有整顆鮑魚、海蔘、伊比利火腿、花膠、干貝等豪華海味，搭配晶華軒的招牌豬五花肉、雞腿肉，所有食材須經不同工序烹調後再入餡，耗時費工，每份1,980元。

今年超級大粽，不僅個兒大，各家也力拼奢華食材。台北國賓去年粽子銷售達53,000顆，魅力可見，今年主打三款粽禮，其中也包括個頭特大的裹蒸粽，每顆重800克，相當於4~6人份，今年的「頂級海陸粽」2.0升級版組合，「舒肥和牛粽」融入中西創意料理手法，單顆售價1,200元；另將往年大受好評的「頂級鮑魚粽」，升級添加花膠筒及兩顆活南非小鮑魚，彈牙鮮香，單顆售價2,000元。

台北福華飯店珍珠坊重量級的「吉利八寶裹蒸粽」，口感偏黏稠軟爛的南部粽，加入秘製醬汁滷出色澤誘人的香滷鮑魚、五花肉、冬菇、散干貝等10種以上食材，是超澎派的代表作。另一款「鮑魚干貝及第八寶粽」，則是廣式裹蒸粽改良的奢華巨無霸肉粽，單顆重達700克，豪華內餡可供4~5人分享，日本北海道干貝、大連鮮鮑全入餡，充滿濃濃的鮮味。

以廣式料理聞名的台北圓山飯店金龍餐廳，也有一款媒體評比常勝軍的「金龍裹蒸粽」。餡料豐富、體積驚人，遵循嶺南肇慶古法，嚴選長糯米、台灣豬肉與松露醬、干貝、鹹蛋黃等食材，溫火熬煮8小時，打開荷葉香氣四溢，重達750克，單顆售價680元。