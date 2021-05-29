許光漢、張軒睿IG限動吵嘴很可愛捏 搬板凳看續集？

近日張軒睿登上《Bella》雜誌，身穿FENDI Vertigo系列，他在IG限動tag許光漢寫「我都遮臉半臉了還是沒他帥，吼氣氣氣氣」，讓人噗哧一笑，也顯出兩人的好交情；這則限動引來許光漢暖男回應，「現在遮好遮滿乖乖宅在家，才是世界最帥ㄉ人，聽Bella儂儂說你宅猛系？喔是萌打錯。」

真不知道許光漢是故意打錯字還是虧一下張軒睿，兩人隔空互嗆的可愛互動，讓人想搬板凳看續集，也預告了許光漢即將登上大陸《男人風尚LEON》6月號，和許光漢穿同款FENDI Vertigo系列。而和他們兩位常常一起出席活動的范少勳，日前拍攝《Milk X》雜誌也穿了同一件FENDI Vertigo藍色襯衫款式，不知道會不會釣出他也一起來場IG限動的對話。