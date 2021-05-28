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隋棠、太妍拍「花系列」造型？ 和花草樹木一起入鏡
近日少女時代的太妍釋出別具田園風光的照片，手捧橘子樹一起入鏡，戴上草帽搖身一變，成為詮釋農家樂的可愛女孩，她這身草綠色系印花洋裝來自法國輕奢品牌sandro的春夏系列，和近日的隋棠、韓星韓智賢都以花草樹木入鏡。
太妍選穿的sandro以城市沙灘作為主題，融會七○年代的美學、九○年代的簡約，展現法國南部的夏日情調。而隋棠則是穿上maje的夏日限量系列裙裝、拎著草編包，表現輕鬆迷人的度假情調，她也是配襯了綠色植物，展現自然情境；maje在夏季以性感健康的度假印象為主，鏤空法式刺繡拼接出性感小女人的風味。
當季單品以里維埃拉的繽紛色彩展現浪漫氣息，韓星韓智賢詮釋了薰衣草紫系列格紋套裝，表現輕盈甜美的調性，以花朵為伴，也不約而同拍出春夏的「花系列」穿搭照片。
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