大長今已將近20年前的事了 李英愛近照美成這樣合理嗎

韓國女星李英愛，2000年時因「火花」在台建立超高知名度，爾後於2003年時因演出時代劇「大長今」爆紅，成為當時全亞洲最知名的韓國女明星，可以說是第一代的「韓流」巨星。不過，事隔將近20年，當年的氣質美女李英愛，本月登上韓國時尚雜誌Noblesse Korea的封面，以幽靜典雅的風格搭配法國高級珠寶梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）珠寶，美到令人屏息，完全看不出來她今年已經至少50歲了。

這組時尚大片以鮮豔古典的花卉襯托李英愛的優雅氣質，而她更佩戴了多款梵克雅寶經典的Signatures系列高級珠寶，每一件都是高辨識度的品牌代表作。多款作品以花卉為設計主軸，例如Pensees胸針，就是以藍寶石、黑色尖晶石、白鑽刻畫三色菫的生動設計，凸顯李英愛精緻的五官。Moments de chance可轉換式項鍊，深具裝飾藝術風格的黑白色蝴蝶當作髪飾配戴，更顯李英愛的端莊氣質。除此之外，她也演繹了幾款梵克雅寶經典的白鑽系列珠寶，包括善用鏤空光影效果的Palmyre高級珠寶系列，火光猶如閃爍發光的水滴。另一系列則是圓形切割鑽石組成冬日純淨雪花圖案的Snowflake高級珠寶系列，也是梵克雅寶自1940年代起的標誌性設計。 Moments de chance可轉換式長項鍊，白K金鑲嵌縞瑪瑙、白色養殖珍珠、鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供 李英愛配戴梵克雅寶Bora Bora耳環，價格店洽。圖／取自IG ＠noblessekorea Moments de chance可轉換式長項鍊的可拆式胸針，白K金鑲嵌縞瑪瑙、白色養殖珍珠、鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供 Snowflake戒指，鉑金鑲嵌鑽石，約130萬元。圖／梵克雅寶提供 Ombeline耳環，白K金鑲嵌鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供 李英愛配戴梵克雅寶Cacatoes胸針，價格店洽；Snowflake戒指，約130萬元。圖／取自IG ＠noblessekorea 李英愛配戴梵克雅寶高級珠寶登上韓國時尚雜誌封面。圖／取自IG ＠noblessekorea Palmyre項鍊，白K金鑲嵌鑽石，約510萬元。圖／梵克雅寶提供 Cacatoes胸針，玫瑰金與白K金鑲嵌粉紅色剛玉、錳鋁榴石、鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供 Bora Bora耳環，白K金鑲嵌粉色蛋白石、金色養殖珍珠、鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供 Entrelacs d'anneaux可轉換式長項鍊，玫瑰金與白K金鑲嵌紫水晶、珊瑚、縞瑪瑙、鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供 李英愛配戴梵克雅寶Snowflake可轉換式項鍊，約2,080萬元；Snowflake手鍊，725萬元。圖／取自IG ＠noblessekorea Snowflake可轉換式項鍊，鉑金鑲嵌鑽石，約2,080萬元。圖／梵克雅寶提供 Snowflake手鍊，鉑金鑲嵌鑽石，約725萬元。圖／梵克雅寶提供 Pensees胸針，白K金與黃K金鑲嵌藍寶石、黑色尖晶石、白色養殖珍珠、鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供 李英愛配戴梵克雅寶Palmyre項鍊，約510萬元；Palmyre手鍊，約329萬元。圖／取自IG ＠noblessekorea 李英愛配戴梵克雅寶Pensees胸針，價格店洽。圖／取自IG ＠noblessekorea 李英愛配戴梵克雅寶珠寶登上韓國時尚雜誌封面，展現凍齡美貌。圖／取自IG ＠noblessekorea Palmyre手鍊，白K金鑲嵌鑽石，約329萬元。圖／梵克雅寶提供 李英愛配戴梵克雅寶Ombeline耳環，價格店洽；Chemin de rubis手鐲，價格店洽。圖／取自IG ＠noblessekorea 李英愛配戴梵克雅寶Entrelacs d'anneaux可轉換式長項鍊，價格店洽。圖／取自IG ＠noblessekorea