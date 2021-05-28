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大長今已將近20年前的事了 李英愛近照美成這樣合理嗎
韓國女星李英愛，2000年時因「火花」在台建立超高知名度，爾後於2003年時因演出時代劇「大長今」爆紅，成為當時全亞洲最知名的韓國女明星，可以說是第一代的「韓流」巨星。不過，事隔將近20年，當年的氣質美女李英愛，本月登上韓國時尚雜誌Noblesse Korea的封面，以幽靜典雅的風格搭配法國高級珠寶梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）珠寶，美到令人屏息，完全看不出來她今年已經至少50歲了。
這組時尚大片以鮮豔古典的花卉襯托李英愛的優雅氣質，而她更佩戴了多款梵克雅寶經典的Signatures系列高級珠寶，每一件都是高辨識度的品牌代表作。多款作品以花卉為設計主軸，例如Pensees胸針，就是以藍寶石、黑色尖晶石、白鑽刻畫三色菫的生動設計，凸顯李英愛精緻的五官。Moments de chance可轉換式項鍊，深具裝飾藝術風格的黑白色蝴蝶當作髪飾配戴，更顯李英愛的端莊氣質。除此之外，她也演繹了幾款梵克雅寶經典的白鑽系列珠寶，包括善用鏤空光影效果的Palmyre高級珠寶系列，火光猶如閃爍發光的水滴。另一系列則是圓形切割鑽石組成冬日純淨雪花圖案的Snowflake高級珠寶系列，也是梵克雅寶自1940年代起的標誌性設計。
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