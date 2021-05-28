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為健康把關！Garmin智慧手表具血氧感測、呼吸速率功能

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
專為女性打造的Garmin LILY智慧腕表系列，建議售價6,990元起。圖／Garmin提供
專為女性打造的Garmin LILY智慧腕表系列，建議售價6,990元起。圖／Garmin提供

近日本土疫情爆發、累積確診人數上升，從無症狀快速惡化至缺氧的「快樂缺氧」引起大眾關注。一般情況下正常人血氧濃度（SpO2）約為95～100%，94%以下為供氧不足，90%以下就必須緊急就醫接受檢查及治療。新冠肺炎影響人體呼吸中樞，造成患者低血氧、呼吸速率變高而不自知的情況，立達診所總院長、台灣高海拔醫學權威王士豪醫師表示：「平時若有配戴智慧手表，可持續注意日常血氧濃度均值，若出現流鼻水、喉嚨痛、發燒、腹瀉，且血氧比平常下降5～10%，但卻沒有呼吸困難或喘的症狀，就有可能是『快樂缺氧』症狀，請立即撥打1922或119到醫院就醫，並告知消防隊員做好相關防護。」

智慧穿戴品牌Garmin近兩年推出的健身休閒表款皆具有血氧感測及呼吸速率功能，包括熱銷指針表vívomove系列、專為女性打造市面最小表徑的LILY智慧腕表，以及支援全天候血氧感測的Venu、Venu SQ系列等，相較市面上單點測量的智慧穿戴裝置，Garmin擁有超強電池續航力，支援全天候血氧感測，能幫助使用者更全面地觀察身體健康趨勢與即時變化。Garmin血氧感測採用Pulse Ox血氧感測技術，透過發射紅外線與紅光兩道不同光線，由感測器蒐集脈搏訊號，短時間內依據蒐集的資料，搭配Garmin精細的演算法，估算使用者當下血氧濃度，同時透過光學心率技術，持續追蹤記錄使用者的呼吸速率。

居家防疫期間，Garmin智慧手表內建久坐提示，提醒適時伸展筋骨，加上多種室內外運動模式、螢幕訓練指導動作，隨時透過運動增強自身免疫力，同時內建洗手提醒App。此外，Garmin建議透過持續性監測觀察自身5大健康數據指標：心率、呼吸速率、血氧飽和度、睡眠監測、壓力監測，隨時了解自身健康趨勢、及早發現健康變化。

Garmin Venu SQ系列支援全天候血氧感測，內建超過20種室內外運動功能，建議售價6,990元。圖／Garmin提供
Garmin Venu SQ系列支援全天候血氧感測，內建超過20種室內外運動功能，建議售價6,990元。圖／Garmin提供
Garmin血氧感測採用「Pulse Ox血氧感測技術」，搭配Garmin精細的演算法，估算使用者當下血氧濃度。圖／Garmin提供
Garmin血氧感測採用「Pulse Ox血氧感測技術」，搭配Garmin精細的演算法，估算使用者當下血氧濃度。圖／Garmin提供
Garmin vívomove系列擁有時尚外型，支援血氧感測及呼吸速率功能，建議售價8,490元起。圖／Garmin提供
Garmin vívomove系列擁有時尚外型，支援血氧感測及呼吸速率功能，建議售價8,490元起。圖／Garmin提供
Garmin Venu系列支援全天候血氧感測，建議售價13,990元。圖／Garmin提供
Garmin Venu系列支援全天候血氧感測，建議售價13,990元。圖／Garmin提供
立達診所總院長、台灣高海拔醫學權威王士豪醫師表示，透過智慧手表可持續注意自己日常的血氧濃度均值。圖／Garmin提供
立達診所總院長、台灣高海拔醫學權威王士豪醫師表示，透過智慧手表可持續注意自己日常的血氧濃度均值。圖／Garmin提供
Garmin近年推出的健身休閒表款皆具有血氧感測、呼吸速率功能，包括Venu, Venu SQ系列、vívomove系列及LILY智慧腕表系列。圖／Garmin提供
Garmin近年推出的健身休閒表款皆具有血氧感測、呼吸速率功能，包括Venu, Venu SQ系列、vívomove系列及LILY智慧腕表系列。圖／Garmin提供

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