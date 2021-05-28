DIOR家飾全新滑板、拼圖、躺椅 享受美美的視覺儀式感

DIOR於2019年推出家飾系列、並於巴黎開設專門店，此後每季DIOR Maison創意總監Cordelia de Castellane都會呼應時裝推出家飾新品，春夏以迪奧先生鍾愛的幽谷鈴蘭花、花園，以及Mizza豹紋、法式印花等，打造種類繁多的餐瓷、置物編織籃、浴巾，還有別具新鮮感的滑板、拼圖、躺椅；DIOR Maison系列目前尚無法在台訂購，美好視覺倒是為儀式感的生活帶來豐富靈感。

其中的幽谷鈴蘭花系列（New Lily of the Valley），以淡雅的綠、白色為主，點綴小巧可愛的鈴蘭圖樣，來自70餘年來的品牌傳承，是迪奧先生鍾愛的花卉；花園系列（Granville）則是致敬迪奧先生對大自然的迷戀，運用繡球花或紫藤花為靈感，渲染翠綠、藍灰與紫水晶色的餐盤、手繪玻璃壺等；星座系列（Constellation）是Maria Grazia Chiuri與義大利藝術家Pietro Ruffo共同創作的成果，透過黑、白色系的神祕感表現塔羅圖案餐瓷、抱枕。