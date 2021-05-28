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DIOR家飾全新滑板、拼圖、躺椅 享受美美的視覺儀式感

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
DIOR Maison推出春夏系列新品。圖／DIOR提供
DIOR Maison推出春夏系列新品。圖／DIOR提供

DIOR於2019年推出家飾系列、並於巴黎開設專門店，此後每季DIOR Maison創意總監Cordelia de Castellane都會呼應時裝推出家飾新品，春夏以迪奧先生鍾愛的幽谷鈴蘭花、花園，以及Mizza豹紋、法式印花等，打造種類繁多的餐瓷、置物編織籃、浴巾，還有別具新鮮感的滑板、拼圖、躺椅；DIOR Maison系列目前尚無法在台訂購，美好視覺倒是為儀式感的生活帶來豐富靈感。

其中的幽谷鈴蘭花系列（New Lily of the Valley），以淡雅的綠、白色為主，點綴小巧可愛的鈴蘭圖樣，來自70餘年來的品牌傳承，是迪奧先生鍾愛的花卉；花園系列（Granville）則是致敬迪奧先生對大自然的迷戀，運用繡球花或紫藤花為靈感，渲染翠綠、藍灰與紫水晶色的餐盤、手繪玻璃壺等；星座系列（Constellation）是Maria Grazia Chiuri與義大利藝術家Pietro Ruffo共同創作的成果，透過黑、白色系的神祕感表現塔羅圖案餐瓷、抱枕。

藍色豹紋系列（Blue Mizza）風格鮮明，以深湛海藍色渲染桌巾、餐巾以及手繪甜點盤等，讓野性的豹紋風情融入生活，帶來強烈的個人特質，花冠造型可擕式桌燈優雅而精緻。度假系列（Dioriviera）則是最為活潑的表現，包括滑板、戶外立傘、摺疊躺椅、沙灘球拍組與扇子等，都是洋溢戶外悠閒感的單品，讓人期待疫情過後，走向大自然的舒暢。

編織籃系列有著優雅的線條與樸實的風格。圖／DIOR提供
編織籃系列有著優雅的線條與樸實的風格。圖／DIOR提供
Dioriviera青檸綠翻轉法式印花方形抱枕。圖／DIOR提供
Dioriviera青檸綠翻轉法式印花方形抱枕。圖／DIOR提供
藍色豹紋系列花冠造型可擕式桌燈，由建築師Noé Duchaufour-Lawrance特別為Dior Maison打造。圖／DIOR提供
藍色豹紋系列花冠造型可擕式桌燈，由建築師Noé Duchaufour-Lawrance特別為Dior Maison打造。圖／DIOR提供
以白色、綠色為主的幽谷鈴蘭花系列。圖／DIOR提供
以白色、綠色為主的幽谷鈴蘭花系列。圖／DIOR提供
DIOR Maison創意總監Cordelia de Castellane正在擺設幽谷鈴蘭花系列餐具。圖／DIOR提供
DIOR Maison創意總監Cordelia de Castellane正在擺設幽谷鈴蘭花系列餐具。圖／DIOR提供
花園系列餐瓷的靈感，來自迪奧先生的諾曼第剛維爾家族宅邸花園。圖／DIOR提供
花園系列餐瓷的靈感，來自迪奧先生的諾曼第剛維爾家族宅邸花園。圖／DIOR提供
Toile de Jouy灰色法式印花扶手圓背椅。圖／DIOR提供
Toile de Jouy灰色法式印花扶手圓背椅。圖／DIOR提供
Dioriviera莓果紅翻轉法式印花滑板。圖／DIOR提供
Dioriviera莓果紅翻轉法式印花滑板。圖／DIOR提供
Dioriviera莓果紅翻轉法式印花摺疊躺椅。圖／DIOR提供
Dioriviera莓果紅翻轉法式印花摺疊躺椅。圖／DIOR提供
藍色豹紋玻璃水壺。圖／DIOR提供
藍色豹紋玻璃水壺。圖／DIOR提供
Dioriviera藍色翻轉法式印花沙灘球拍組。圖／DIOR提供
Dioriviera藍色翻轉法式印花沙灘球拍組。圖／DIOR提供
編織籃系列有著優雅的線條與樸實的風格。圖／DIOR提供
編織籃系列有著優雅的線條與樸實的風格。圖／DIOR提供
度假系列Dior 30 Montaigne彩色拼圖配色精緻奢華。圖／DIOR提供
度假系列Dior 30 Montaigne彩色拼圖配色精緻奢華。圖／DIOR提供
Dioriviera法式印花香氛蠟燭組。圖／DIOR提供
Dioriviera法式印花香氛蠟燭組。圖／DIOR提供
星座系列甜點盤（一組六入）。圖／DIOR提供
星座系列甜點盤（一組六入）。圖／DIOR提供

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