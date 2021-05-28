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好好在家/防疫耍廢救台灣 一張椅子救身材
疫情期間每天在家耍廢救台灣，上網看到ig型男網美照，內心常常有一股衝動想報名健身房、瑜伽教室的人，專業健身教練小胖老師今天完美示範如何用一張椅子、一張瑜珈墊完成訓練，在家輕鬆燃脂鍛鍊核心。
小胖老師分析，防疫期間不能出門，利用隨處可得的椅子、在家將基礎肌力、核心練好，包括腹橫肌、骨盆底肌、多裂肌以及橫膈膜，不但可以提高身體穩定度，對於運動表現、加速消脂的效率都會更好。今天準備「（胸）超人飛」、「（背）仰面平板走路」、「左右登階」、「（核心）肘撐旋轉式」4道料理，同樣透過循環大組週期來操作即可。
第一個動作「超人飛」可以有效加強核心肌群、動作困難度低，非常適合初學者入門操作，也能有效舒緩長期坐姿帶來的肌肉緊繃症狀。
第二個動作「仰面平板走路」讓頭、身體和腿成一直線，可以有效消除腹部和上半身的贅肉，也能鍛鍊背部、臀部和全身的肌肉；走路的動作更能加強大腿肌群。
第三個動作「左右登階」可以一次訓練到腰大肌、臀大肌、腹肌、背肌以及股四頭肌，在室內甚至家中都能輕鬆完成，是最佳的室內有氧運動之一。
第四個動作「肘撐旋轉式」除了加強核心的斜腹肌、腹橫肌外，以及手臂轉向伸展也能訓練背部肌群。
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