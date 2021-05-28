快訊

北市議員林亮君檢測呈陰性 助理吳崢也PCR陰性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好好在家/防疫耍廢救台灣 一張椅子救身材

聯合報 / 記者張瑞傑/台北報導
（胸）超人飛步驟一：雙手支撐椅面，呈現伏地挺身預備動作，右手、左腳同時離地，停留一個呼吸時間後換邊操作。記者沈昱嘉╱攝影
（胸）超人飛步驟一：雙手支撐椅面，呈現伏地挺身預備動作，右手、左腳同時離地，停留一個呼吸時間後換邊操作。記者沈昱嘉╱攝影

疫情期間每天在家耍廢救台灣，上網看到ig型男網美照，內心常常有一股衝動想報名健身房、瑜伽教室的人，專業健身教練小胖老師今天完美示範如何用一張椅子、一張瑜珈墊完成訓練，在家輕鬆燃脂鍛鍊核心。

小胖老師分析，防疫期間不能出門，利用隨處可得的椅子、在家將基礎肌力、核心練好，包括腹橫肌、骨盆底肌、多裂肌以及橫膈膜，不但可以提高身體穩定度，對於運動表現、加速消脂的效率都會更好。今天準備「（胸）超人飛」、「（背）仰面平板走路」、「左右登階」、「（核心）肘撐旋轉式」4道料理，同樣透過循環大組週期來操作即可。

第一個動作「超人飛」可以有效加強核心肌群、動作困難度低，非常適合初學者入門操作，也能有效舒緩長期坐姿帶來的肌肉緊繃症狀。

（胸）超人飛步驟二：動作過程中盡可能放慢速度，左右互換10次為一小組。記者沈昱嘉╱攝影
（胸）超人飛步驟二：動作過程中盡可能放慢速度，左右互換10次為一小組。記者沈昱嘉╱攝影

第二個動作「仰面平板走路」讓頭、身體和腿成一直線，可以有效消除腹部和上半身的贅肉，也能鍛鍊背部、臀部和全身的肌肉；走路的動作更能加強大腿肌群。

（背）仰面平板走路步驟一：坐姿後，以雙手支撐椅面，大拇指朝前，慢慢將屁股離開椅面，讓肚子上推、胸腰臀呈現一直線。記者沈昱嘉╱攝影
（背）仰面平板走路步驟一：坐姿後，以雙手支撐椅面，大拇指朝前，慢慢將屁股離開椅面，讓肚子上推、胸腰臀呈現一直線。記者沈昱嘉╱攝影
（背）仰面平板走路步驟二：上半身不動、下半身原地抬腿慢走10次一小組。記者沈昱嘉╱攝影
（背）仰面平板走路步驟二：上半身不動、下半身原地抬腿慢走10次一小組。記者沈昱嘉╱攝影

第三個動作「左右登階」可以一次訓練到腰大肌、臀大肌、腹肌、背肌以及股四頭肌，在室內甚至家中都能輕鬆完成，是最佳的室內有氧運動之一。

左右登階步驟一：右腳踩上椅面、左腳跟上，然後左右互換，訓練大腿肌力。記者沈昱嘉╱攝影
左右登階步驟一：右腳踩上椅面、左腳跟上，然後左右互換，訓練大腿肌力。記者沈昱嘉╱攝影
左右登階步驟二：右上右下5次後，換左上左下5次為一小組。記者沈昱嘉╱攝影
左右登階步驟二：右上右下5次後，換左上左下5次為一小組。記者沈昱嘉╱攝影

第四個動作「肘撐旋轉式」除了加強核心的斜腹肌、腹橫肌外，以及手臂轉向伸展也能訓練背部肌群。

（核心）肘撐旋轉式步驟一：雙肘併攏支撐在椅面，身體打直成一直線，將左手打開、指尖朝向天花板，停留一秒鐘後恢復椅面支撐。記者沈昱嘉╱攝影
（核心）肘撐旋轉式步驟一：雙肘併攏支撐在椅面，身體打直成一直線，將左手打開、指尖朝向天花板，停留一秒鐘後恢復椅面支撐。記者沈昱嘉╱攝影
（核心）肘撐旋轉式步驟一：同樣動作換手重複，注意腳尖轉身時需呈現腳刀支撐，左右重複10次。。記者沈昱嘉╱攝影
（核心）肘撐旋轉式步驟一：同樣動作換手重複，注意腳尖轉身時需呈現腳刀支撐，左右重複10次。。記者沈昱嘉╱攝影

健身 疫情 瑜珈

相關新聞

好好在家/防疫耍廢救台灣 一張椅子救身材

疫情期間每天在家耍廢救台灣，上網看到ig型男網美照，內心常常有一股衝動想報名健身房、瑜伽教室的人，專業健身教練小胖老師今天完美示範如何用一張椅子、一張瑜珈墊完成訓練，在家輕鬆燃脂鍛鍊核心。 小胖

神腦「618年中慶」暖身開跑！每日推限量爆品19折起

隨著三級警戒再延長，企業實施分流辦公，學生不到校上課，神腦國際表示從5月中旬之後，居家學習、辦公需求增加，筆電、平板等行...

遠百Online滿額贈、比照周慶回饋14% 鼓勵在家抗疫購

全台防疫警戒至6月14日止都升到三級，遠百除了縮短營業之間之外，推出多項因應措施或優惠活動，實體百貨通路以「速利便」排解...

米其林一星「大三元」首推外帶外送85折 脆皮鵝也能買

疫情嚴峻且三級警戒仍持續的狀況下，餐廳無法內用，但仍積極拓展各種商機。米其林一星餐廳「大三元酒樓」宣布從5月29日起，推...

華泰王子飯店外帶自取4折！九華樓烤鴨4人分享2千有找

明(29日)起開賣！華泰王子大飯店館內兩大餐廳驢子餐廳、九華樓分別推出各式外帶美食，其中，招牌「驢子四人分享餐」、「烤鴨...

降低採買接觸！OKmart「防疫備糧組合」限時現省200元

近期台灣疫情嚴峻，影響消費者人流與購買商品的選擇，根據OKmart門市統計，保存期限較長、一次性即食的餐食與物資成為消費...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。