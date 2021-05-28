好好在家/防疫耍廢救台灣 一張椅子救身材

疫情期間每天在家耍廢救台灣，上網看到ig型男網美照，內心常常有一股衝動想報名健身房、瑜伽教室的人，專業健身教練小胖老師今天完美示範如何用一張椅子、一張瑜珈墊完成訓練，在家輕鬆燃脂鍛鍊核心。

小胖老師分析，防疫期間不能出門，利用隨處可得的椅子、在家將基礎肌力、核心練好，包括腹橫肌、骨盆底肌、多裂肌以及橫膈膜，不但可以提高身體穩定度，對於運動表現、加速消脂的效率都會更好。今天準備「（胸）超人飛」、「（背）仰面平板走路」、「左右登階」、「（核心）肘撐旋轉式」4道料理，同樣透過循環大組週期來操作即可。

第一個動作「超人飛」可以有效加強核心肌群、動作困難度低，非常適合初學者入門操作，也能有效舒緩長期坐姿帶來的肌肉緊繃症狀。 （胸）超人飛步驟二：動作過程中盡可能放慢速度，左右互換10次為一小組。記者沈昱嘉╱攝影

第二個動作「仰面平板走路」讓頭、身體和腿成一直線，可以有效消除腹部和上半身的贅肉，也能鍛鍊背部、臀部和全身的肌肉；走路的動作更能加強大腿肌群。 （背）仰面平板走路步驟一：坐姿後，以雙手支撐椅面，大拇指朝前，慢慢將屁股離開椅面，讓肚子上推、胸腰臀呈現一直線。記者沈昱嘉╱攝影 （背）仰面平板走路步驟二：上半身不動、下半身原地抬腿慢走10次一小組。記者沈昱嘉╱攝影

第三個動作「左右登階」可以一次訓練到腰大肌、臀大肌、腹肌、背肌以及股四頭肌，在室內甚至家中都能輕鬆完成，是最佳的室內有氧運動之一。 左右登階步驟一：右腳踩上椅面、左腳跟上，然後左右互換，訓練大腿肌力。記者沈昱嘉╱攝影 左右登階步驟二：右上右下5次後，換左上左下5次為一小組。記者沈昱嘉╱攝影