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神腦「618年中慶」暖身開跑！每日推限量爆品19折起

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
神腦「618瘋搶最省年中慶」，6月18日Nintendo Switch 《魔物獵人崛起》特別式樣同捆機特惠下殺，領券再享折扣。圖／神腦國際提供
神腦「618瘋搶最省年中慶」，6月18日Nintendo Switch 《魔物獵人崛起》特別式樣同捆機特惠下殺，領券再享折扣。圖／神腦國際提供

隨著三級警戒再延長，企業實施分流辦公，學生不到校上課，神腦國際表示從5月中旬之後，居家學習、辦公需求增加，筆電、平板等行動裝置銷量實體通路提升2倍、線上通路成長4倍，遊戲類商品銷量也有提升。為滿足居家防疫需求，神腦618年中慶提早暖身開跑，6月1日至6月20日推出近30項優惠爆品，每天都有不同的夯品特價；加入神腦會員，6月2日至6月10日每天簽到最高贈2萬點紅利，還有各商品限量優惠券，下殺爆品再折價。

遠距學習、辦公最受歡迎的是「筆電」、「平板」，神腦618年中慶暖身活動首日推出多款筆電特殺，萬元有找的機款像是ASUS E210MA 11.6吋輕薄筆電、ASUS E410MA 14吋時尚多彩筆電非常熱賣；1萬元～2萬元區間則有ASUS X515MA 15.6吋筆電、ASUS X509MA 15.6吋筆電；2萬元以上有ASUS X515JF 15.6吋獨顯混碟筆電。

因應民眾視訊需求，數款不同價位的藍牙耳機也推出618特殺價，包含AirPods Pro、AirPods Max、Samsung Galaxy Buds Pro真無線藍牙耳機、realme Buds Air 2真無線藍牙耳機、JBL Club 950NC專業級無線藍牙降噪耳機、SONY WI-C400藍牙耳機等。網路需求也提升，中華電信推出「精采5G四季饗宴」方案，最高贈Hami Point 12,000點（1點抵1元），到神腦門市抵用最超值。

防疫在家上班、上課的小確幸就是省去通勤時間，有更多時間可以玩遊戲、運動，神腦618年中慶推出Nintendo Switch健身環大冒險、動物森友會、超級瑪利歐派對等數款遊戲，還有瘋搶的PS5大禮包限量現貨。另有日本獅王趣淨洗手慕斯、隨身迷你消毒水製造瓶、雙鋼印花色醫療口罩、Panasonic DC清淨型電風扇、伊萊克斯瑞典高效空氣清淨機等，除了618活動折扣之外，領券再享額外優惠。

5月31日至6月14日神腦推出「瘋搶618折價券」，領券後每日下殺品再享折價；6月2日至6月10日天天上神腦生活簽到最高賺2萬點紅利點；6月1日至6月20日為期三周的「618瘋搶最省年中慶」活動，每日推出限量爆品19折起，挑戰市場最低價，6月18日將釋出最火紅遊戲主機「PS5 大禮包」、Nintendo Switch《魔物獵人崛起》特別式樣同捆機、AirPods Pro等多款爆品；6月15日至6月18日主檔期中午12點收看「Live神好康」臉書直播節目，神腦會員可享直播獨家優惠、送好禮。

因應疫情，出入神腦門市須配戴口罩、量測體溫、酒精消毒、實聯制登記，神腦國際調整各門市營業時間，詳細營業時間以各門市現場公告為準，前往門市前可先致電詢問。

神腦「618瘋搶最省年中慶」，6月1日ASUS E210MA 11.6吋輕薄筆電推出77折優惠。圖／神腦國際提供
神腦「618瘋搶最省年中慶」，6月1日ASUS E210MA 11.6吋輕薄筆電推出77折優惠。圖／神腦國際提供
神腦「618瘋搶最省年中慶」，6月13日Nintendo Switch健身環大冒險推出超殺折扣。圖／神腦國際提供
神腦「618瘋搶最省年中慶」，6月13日Nintendo Switch健身環大冒險推出超殺折扣。圖／神腦國際提供
神腦全通路歡慶618年中慶，6月1日活動首日即推出居家必備的筆電超殺優惠，線上線下同步開搶。圖／神腦國際提供
神腦全通路歡慶618年中慶，6月1日活動首日即推出居家必備的筆電超殺優惠，線上線下同步開搶。圖／神腦國際提供
神腦「618瘋搶最省年中慶」，6月18日限量推出搶手的PS5大禮包現貨。圖／神腦國際提供
神腦「618瘋搶最省年中慶」，6月18日限量推出搶手的PS5大禮包現貨。圖／神腦國際提供
神腦「618瘋搶最省年中慶」，推薦居家辦公神隊友ASUS X515MA 15.6吋筆電。圖／神腦國際提供
神腦「618瘋搶最省年中慶」，推薦居家辦公神隊友ASUS X515MA 15.6吋筆電。圖／神腦國際提供

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