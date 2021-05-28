遠百Online滿額贈、比照周慶回饋14% 鼓勵在家抗疫購

全台防疫警戒至6月14日止都升到三級，遠百除了縮短營業之間之外，推出多項因應措施或優惠活動，實體百貨通路以「速利便」排解取貨難題，線上則推出Online的「Stay Home」商品專區，以14%的高回饋來鼓勵大家減少出門、輕鬆在家購物。

全台遠百於5月20日起即於1樓戶外設置「速利便」快速取貨站，無論外帶、外送餐點業績都有顯著成長，其中尤以購買鍋底最多。而綜觀所有商品，目前銷售Top 5分別是日用家電、親子寵物、彩妝保養、時尚女裝、3C影音，整體業績成長超過3倍；超市生鮮、端午禮盒和食用油等，則有接近5倍的成長。