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米其林一星「大三元」首推外帶外送85折 脆皮鵝也能買

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
大三元「秘製脆皮鵝」原價3,480元、外帶外送特價2,958元。圖／大三元提供
大三元「秘製脆皮鵝」原價3,480元、外帶外送特價2,958元。圖／大三元提供

疫情嚴峻且三級警戒仍持續的狀況下，餐廳無法內用，但仍積極拓展各種商機。米其林一星餐廳「大三元酒樓」宣布從5月29日起，推出外帶、外送全面85折，不僅有冷凍食品，許多招牌菜色也提供外帶與外送服務，包括「秘製脆皮鵝」、「三元片皮鴨」等現做菜品可以外帶或外送，招牌「黃金鮮雞湯」也做成冷凍食品，希望在疫情下仍能滿足饕客的味蕾。

大三元從5月15日起，就宣布暫停營業，目前三級警戒持續至6月11日，因此大三元也加入外帶、外送的行列，全店的菜品都提供外帶與外送，除了海鮮焗木瓜、腸粉系列除外，並推出全面85折，外送運費則要客人視距離自付。

包括大三元經典的秘製脆皮鵝，同樣提供兩吃服務，附有鵝湯或炒骨、荷葉餅，原價3,480元、特價2,958元，其他推薦招牌菜色如避風塘虎斑、什錦三色拼（蜜汁叉燒、涼拌海蜇、肝臘腸）、屏東乳鴿、金湯蟹肉／鮑魚等，均有熱騰騰的外送與外帶。

另也推出冷凍食品，種類多元，從最多人愛喝的鹿野黃土雞金湯、苦茶油雞湯，到甜點千層麻將糕等，同樣有85折優惠。目前優惠預計至三級警戒解除。

大三元酒樓推薦外帶外送的熱食、冷凍食品。圖／摘自大三元臉書粉絲團
大三元酒樓推薦外帶外送的熱食、冷凍食品。圖／摘自大三元臉書粉絲團
大三元招牌鹿野黃土雞金湯，推出冷凍包裝。圖／大三元提供
大三元招牌鹿野黃土雞金湯，推出冷凍包裝。圖／大三元提供
米其林一星的大三元酒樓，宣布推出店內餐點、冷凍食品外帶外送服務，全面85折。圖／摘自大三元臉書粉絲團
米其林一星的大三元酒樓，宣布推出店內餐點、冷凍食品外帶外送服務，全面85折。圖／摘自大三元臉書粉絲團

三級警戒 疫情

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