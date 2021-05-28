華泰王子飯店外帶自取4折！九華樓烤鴨4人分享2千有找

明(29日)起開賣！華泰王子大飯店館內兩大餐廳驢子餐廳、九華樓分別推出各式外帶美食，其中，招牌「驢子四人分享餐」、「烤鴨四人分享餐」外帶自取價下殺4折起，皆只要1,980元。只要電話預訂，到飯店門口免下車即可領餐，每日限量。

驢子餐廳招牌「驢子四人分享餐」原價4,760元，防疫價下殺至41折，外帶自取1,980元，包括「凱薩沙拉」、「主廚特製例湯」、「香料軟絲與季節水果」及超大份量的「特製香料厚切美國肋眼牛排20oz」、「野菇奶油斜管麵」、「鮮奶油波士頓派」等多樣料理。此外，還有多樣菜色可單點，外帶自取價享8折。

此波外帶優惠最吸睛的「驢子特製香料厚切美國肋眼牛排20oz」，是主廚使用驢子餐廳秘密武器—西班牙國寶JOSPER烤箱，以400度高溫火烤上色，讓牛肉充分吸收過烤箱內的煙燻炭火香氣，另又帶點烤箱內JACK DANIEL’S 橡木桶木材上的波本威士忌餘韻，牛肉經由炭烤後，外層焦香皮脆，肉質卻富有彈性及嚼勁，且份量超大。

台北知名的烤鴨餐廳九華樓，再度推出「一鴨三吃」外帶自取6折價，原價2,580元、特價1,580元，包括三種吃法「華泰片皮鴨」、「生菜炒鴨鬆」、「芥菜精燉鴨骨湯」或「慢火陳皮鴨骨粥」。主廚特別推薦「陳皮鴨骨粥」，陳皮、薑片及鴨肉搭上茉莉香米，慢火熬煮2小時後，鴨肉與各式食材的精華完美交織，香滑綿密。

「烤鴨四人分享餐」則是九華樓的人氣料理，原價2,980元、外帶自取價1,980元，包含清爽開胃的「泰式涼拌沙拉集」、「荸薺鴨鬆蘿蔓葉」、鹹香夠味的「醬爆豆腐杏鮑菇」、香濃綿密的「慢火陳皮鴨骨粥」，以及金字招牌「華泰麥餅片皮鴨」、「明爐烤鴨斬件盤」。另有多樣經典粵菜料理提供單點外帶，自取價8折。

洽詢電話：驢子餐廳：0903-393098，九華樓：02-7721-6619

預訂時間：10:30~17:00