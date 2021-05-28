降低採買接觸！OKmart「防疫備糧組合」限時現省200元

近期台灣疫情嚴峻，影響消費者人流與購買商品的選擇，根據OKmart門市統計，保存期限較長、一次性即食的餐食與物資成為消費熱區，冷凍袋裝鮮食業績成長2成，會員透過門市LINE好康群組詢問防疫相關民生物資的頻率也提高。以滿足需求與安全便利為原則，OKmar規畫防疫物資相關商品組合及鮮食，在用品需求上可透過會員系統、外送服務來降低接觸風險。

OKmart即日起至6月2日推出防疫便當，共有「腿庫便當」及「魯肉便當」兩款，OK LINE群組會員於LINE群組提前預訂，在兩天內即可到貨，會員價皆為95元。OK choice袋裝鮮食只要銅板價即可享受各式美味小點，其中又以「OK choice蒜味香酥雞」、「OK choice黑胡椒雞塊」等最受歡迎，OKmart門市即日起至6月16日OK choice袋裝鮮食指定品項可享OK Point 500點換購價39元優惠。

此外，OKmart即日起至6月16日推出兩款居家防疫必備組合，讓民眾可到門市輕鬆採買，其中「防疫備糧組合」內含白米、麵條、罐頭及醬料，售價599元，與市價相比現省200元；「耍廢補給組合」內含樂事洋芋片、卡迪那德州薯條、可樂果、可口可樂等宅家耍廢涼伴，售價393元，也可使用OK LINE群組預訂。OK LINE群組也推出「銀康醫療防護口罩」、「白博士抗菌濕巾」、「康朵茶樹精油酒精噴霧」、「快潔適抗菌地板清潔劑」、「白博士漂白水」等防疫商品，讓消費者降低出門採買的風險，預訂到貨後再至門市取貨。