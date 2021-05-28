降低採買接觸！OKmart「防疫備糧組合」限時現省200元
近期台灣疫情嚴峻，影響消費者人流與購買商品的選擇，根據OKmart門市統計，保存期限較長、一次性即食的餐食與物資成為消費熱區，冷凍袋裝鮮食業績成長2成，會員透過門市LINE好康群組詢問防疫相關民生物資的頻率也提高。以滿足需求與安全便利為原則，OKmar規畫防疫物資相關商品組合及鮮食，在用品需求上可透過會員系統、外送服務來降低接觸風險。
OKmart即日起至6月2日推出防疫便當，共有「腿庫便當」及「魯肉便當」兩款，OK LINE群組會員於LINE群組提前預訂，在兩天內即可到貨，會員價皆為95元。OK choice袋裝鮮食只要銅板價即可享受各式美味小點，其中又以「OK choice蒜味香酥雞」、「OK choice黑胡椒雞塊」等最受歡迎，OKmart門市即日起至6月16日OK choice袋裝鮮食指定品項可享OK Point 500點換購價39元優惠。
此外，OKmart即日起至6月16日推出兩款居家防疫必備組合，讓民眾可到門市輕鬆採買，其中「防疫備糧組合」內含白米、麵條、罐頭及醬料，售價599元，與市價相比現省200元；「耍廢補給組合」內含樂事洋芋片、卡迪那德州薯條、可樂果、可口可樂等宅家耍廢涼伴，售價393元，也可使用OK LINE群組預訂。OK LINE群組也推出「銀康醫療防護口罩」、「白博士抗菌濕巾」、「康朵茶樹精油酒精噴霧」、「快潔適抗菌地板清潔劑」、「白博士漂白水」等防疫商品，讓消費者降低出門採買的風險，預訂到貨後再至門市取貨。
OKmart與foodpanda的合作服務範圍已涵蓋全台，目前近500家門市、約600多款商品上線，以常溫飲料、餅乾雜貨、3C、生活衣物、保健食品為主，也有咖啡、炸雞等OKmart獨家即食點心。根據銷售數據顯示，目前外送服務的熱銷商品以礦泉水、鮮奶等生活必須飲品為主，且大多於晚間8點後訂購，此購買時段也增加宵夜時段鮮食商品業績，消費者購買鮮食、糖餅等宵夜時也會購買飲品，故在宵夜時段業績成長2成，顯示超商外送需求與一般餐廳外送的市場需求有所不同。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言