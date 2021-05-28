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降低採買接觸！OKmart「防疫備糧組合」限時現省200元

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
OKmart與foodpanda的服務範圍已涵蓋全台，目前近500家門市、約600多款商品上線。圖／OKmart提供
OKmart與foodpanda的服務範圍已涵蓋全台，目前近500家門市、約600多款商品上線。圖／OKmart提供

近期台灣疫情嚴峻，影響消費者人流與購買商品的選擇，根據OKmart門市統計，保存期限較長、一次性即食的餐食與物資成為消費熱區，冷凍袋裝鮮食業績成長2成，會員透過門市LINE好康群組詢問防疫相關民生物資的頻率也提高。以滿足需求與安全便利為原則，OKmar規畫防疫物資相關商品組合及鮮食，在用品需求上可透過會員系統、外送服務來降低接觸風險。

OKmart即日起至6月2日推出防疫便當，共有「腿庫便當」及「魯肉便當」兩款，OK LINE群組會員於LINE群組提前預訂，在兩天內即可到貨，會員價皆為95元。OK choice袋裝鮮食只要銅板價即可享受各式美味小點，其中又以「OK choice蒜味香酥雞」、「OK choice黑胡椒雞塊」等最受歡迎，OKmart門市即日起至6月16日OK choice袋裝鮮食指定品項可享OK Point 500點換購價39元優惠。

此外，OKmart即日起至6月16日推出兩款居家防疫必備組合，讓民眾可到門市輕鬆採買，其中「防疫備糧組合」內含白米、麵條、罐頭及醬料，售價599元，與市價相比現省200元；「耍廢補給組合」內含樂事洋芋片、卡迪那德州薯條、可樂果、可口可樂等宅家耍廢涼伴，售價393元，也可使用OK LINE群組預訂。OK LINE群組也推出「銀康醫療防護口罩」、「白博士抗菌濕巾」、「康朵茶樹精油酒精噴霧」、「快潔適抗菌地板清潔劑」、「白博士漂白水」等防疫商品，讓消費者降低出門採買的風險，預訂到貨後再至門市取貨。

OKmart與foodpanda的合作服務範圍已涵蓋全台，目前近500家門市、約600多款商品上線，以常溫飲料、餅乾雜貨、3C、生活衣物、保健食品為主，也有咖啡、炸雞等OKmart獨家即食點心。根據銷售數據顯示，目前外送服務的熱銷商品以礦泉水、鮮奶等生活必須飲品為主，且大多於晚間8點後訂購，此購買時段也增加宵夜時段鮮食商品業績，消費者購買鮮食、糖餅等宵夜時也會購買飲品，故在宵夜時段業績成長2成，顯示超商外送需求與一般餐廳外送的市場需求有所不同。

為降低出門採買的接觸風險，OKmart於門市LINE群組推出多款防疫商品，可於訂購到貨後再至門市取貨。圖／OKmart提供
為降低出門採買的接觸風險，OKmart於門市LINE群組推出多款防疫商品，可於訂購到貨後再至門市取貨。圖／OKmart提供
OK choice蒜味香酥雞，售價42元，即日起至6月16日OK Point 500點換購價39元。圖／OKmart提供
OK choice蒜味香酥雞，售價42元，即日起至6月16日OK Point 500點換購價39元。圖／OKmart提供
白博士漂白水2kg，OK LINE群組會員價55元。圖／OKmart提供
白博士漂白水2kg，OK LINE群組會員價55元。圖／OKmart提供
OKmart即日起至6月16日推出兩款居家防疫必備組合，讓民眾可到門市輕鬆採買，其中「防疫備糧組合」內含白米、麵條、罐頭及醬料，售價599元。圖／OKmart提供
OKmart即日起至6月16日推出兩款居家防疫必備組合，讓民眾可到門市輕鬆採買，其中「防疫備糧組合」內含白米、麵條、罐頭及醬料，售價599元。圖／OKmart提供
OKmart即日起至6月2日推出防疫便當，共有「腿庫便當」及「魯肉便當」兩款，OK LINE群組會員於LINE群組提前預訂，在兩天內即可到貨，會員價皆為95元。圖／OKmart提供
OKmart即日起至6月2日推出防疫便當，共有「腿庫便當」及「魯肉便當」兩款，OK LINE群組會員於LINE群組提前預訂，在兩天內即可到貨，會員價皆為95元。圖／OKmart提供
OK choice珍珠丸子，售價42元，即日起至6月16日OK Point 500點換購價39元。圖／OKmart提供
OK choice珍珠丸子，售價42元，即日起至6月16日OK Point 500點換購價39元。圖／OKmart提供
康朵茶樹精油酒精噴霧60ml，OK LINE群組會員價72元。圖／OKmart提供
康朵茶樹精油酒精噴霧60ml，OK LINE群組會員價72元。圖／OKmart提供
OKmart即日起至6月2日於OK LINE群組推出兩款防疫便當，提前預訂、在兩天內即可到貨。圖／OKmart提供
OKmart即日起至6月2日於OK LINE群組推出兩款防疫便當，提前預訂、在兩天內即可到貨。圖／OKmart提供
銀康醫療防護口罩30入（婦幼版）紅，OK LINE群組會員價159元。圖／OKmart提供
銀康醫療防護口罩30入（婦幼版）紅，OK LINE群組會員價159元。圖／OKmart提供
白博士抗菌濕巾60抽，OK LINE群組會員價85元。圖／OKmart提供
白博士抗菌濕巾60抽，OK LINE群組會員價85元。圖／OKmart提供
快潔適抗菌地板清潔劑3,850ml，OK LINE群組會員價299元。圖／OKmart提供
快潔適抗菌地板清潔劑3,850ml，OK LINE群組會員價299元。圖／OKmart提供
OKmart即日起至6月2日推出防疫便當，共有「腿庫便當」及「魯肉便當」兩款，OK LINE群組會員於LINE群組提前預訂，在兩天內即可到貨，會員價皆為95元。圖／OKmart提供
OKmart即日起至6月2日推出防疫便當，共有「腿庫便當」及「魯肉便當」兩款，OK LINE群組會員於LINE群組提前預訂，在兩天內即可到貨，會員價皆為95元。圖／OKmart提供

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