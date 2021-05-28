快訊

空窗期歡迎外國提供我疫苗 陳時中：之後我們也不要了

Nike解約巴西足球王牌內馬爾「因涉嫌侵犯員工」

要求配額認購產品員工有雜音 漢來美食：盼同心度難關

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
漢來美食在高雄本館1樓規畫外帶取餐區，滿足疫情期消費者需求，也加減帶進營收。圖／業者提供
漢來美食在高雄本館1樓規畫外帶取餐區，滿足疫情期消費者需求，也加減帶進營收。圖／業者提供

新冠肺炎疫情衝擊百業，全台餐廳因禁企內用，損失不貲，但高雄漢來美食有員工向媒體投訴，指公司要求依職級分配額度，以6至7折價錢認購自家電商平台冷凍食品，「忍無可忍」，漢神美食表示，這項專案未達標並無罰則，盼旗下員工共體時艱，共度難關。

漢來美食（1268-TW）是上市櫃餐飲業中唯一從五星飯店發跡的連鎖餐飲集團，旗下約1800名員工，在餐飲微利時代，以高品質的平價商品拓展品牌布局全台。受到新冠肺炎疫情衝擊，近兩年營收呈懸崖式下挫，集團不斷推出各項計畫力圖止血。

疫情風暴加劇，漢來美食遭員工投訴要認購自家商品，四組商品定價在2240元至2805元間，分別以62折至71折不等價格提供員工認購或轉售。員工依職級不同，認購額度不同。

漢來美食對此發布聲明表示，5月初疫情爆發後，公司配合政府政策，關閉大部分餐廳，營業餐廳均改為外帶，營收劇減到不及往日5%，仍堅持不裁員、不減薪，盼與員工一起度過難關。

業者也說，這次推出的「員購限定」冷凍食品組都具口碑，以市價6至7折價格供員工購買，是本著照顧員工初心，希望除讓廚房仍有運轉，增加一些營收外，也提供員工及其親友「安全、美味又經濟」的食品，凝聚員工在疫情時間向心力。雖有責任額，但沒有設未達標懲處。

漢來美食表示，疫情期間，內部危機處理會議中，同仁一致認同公司政策並有與公司同舟共濟意願，看到「忍無可忍」投訴深表遺憾，將擴大員工申訴管道，達到勞資和諧，也希望員工理解疫情對公司經營的衝擊，齊心攜手度過嚴峻考驗。

疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

「一起共度難關」台北101今明點燈46字為台灣加油

為防疫應援！超商推「備糧箱、蔬菜箱、居家套餐組」

吃到飽業者抗疫 漢來美食三管齊下、饗食天堂賣餐盒

雙北防疫升至三級 百貨餐飲不停業但損失慘重難免

相關新聞

華泰王子飯店外帶自取4折！九華樓烤鴨4人分享2千有找

明(29日)起開賣！華泰王子大飯店館內兩大餐廳驢子餐廳、九華樓分別推出各式外帶美食，其中，招牌「驢子四人分享餐」、「烤鴨...

降低採買接觸！OKmart「防疫備糧組合」限時現省200元

近期台灣疫情嚴峻，影響消費者人流與購買商品的選擇，根據OKmart門市統計，保存期限較長、一次性即食的餐食與物資成為消費...

要求配額認購產品員工有雜音 漢來美食：盼同心度難關

新冠肺炎疫情衝擊百業，全台餐廳因禁企內用，損失不貲，但高雄漢來美食有員工向媒體投訴，指公司要求依職級分配額度，以6至7折...

85˚C可以跨店寄杯了！這5天「買3送3」還可轉贈好友

85˚C也可以跨店寄杯了！85Cafe APP將於6/1起推出跨店寄杯服務，超值優惠買10送3，還可享跨店取、轉贈好友，...

居家視訊、放空也別邋遢！3招養髮上鏡超迷人

宅在家是每個人最驕傲的愛台灣行動，但在家裡可能仍有視訊、上課與上班的需求，甚至可能得跟許久不見的情人碰面，在家時不能化全...

把歡慶女神戴上手？BOVET播威 X 勞斯萊斯 奢華聯名

名車與名表的聯名早已不是新鮮事，但頂級車廠與頂級鐘表的異業結合，仍讓車迷、手表收藏家津津樂道。瑞士鐘表品牌播威（BOVE...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。