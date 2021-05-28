要求配額認購產品員工有雜音 漢來美食：盼同心度難關

新冠肺炎疫情衝擊百業，全台餐廳因禁企內用，損失不貲，但高雄漢來美食有員工向媒體投訴，指公司要求依職級分配額度，以6至7折價錢認購自家電商平台冷凍食品，「忍無可忍」，漢神美食表示，這項專案未達標並無罰則，盼旗下員工共體時艱，共度難關。

漢來美食（1268-TW）是上市櫃餐飲業中唯一從五星飯店發跡的連鎖餐飲集團，旗下約1800名員工，在餐飲微利時代，以高品質的平價商品拓展品牌布局全台。受到新冠肺炎疫情衝擊，近兩年營收呈懸崖式下挫，集團不斷推出各項計畫力圖止血。

疫情風暴加劇，漢來美食遭員工投訴要認購自家商品，四組商品定價在2240元至2805元間，分別以62折至71折不等價格提供員工認購或轉售。員工依職級不同，認購額度不同。

漢來美食對此發布聲明表示，5月初疫情爆發後，公司配合政府政策，關閉大部分餐廳，營業餐廳均改為外帶，營收劇減到不及往日5%，仍堅持不裁員、不減薪，盼與員工一起度過難關。

業者也說，這次推出的「員購限定」冷凍食品組都具口碑，以市價6至7折價格供員工購買，是本著照顧員工初心，希望除讓廚房仍有運轉，增加一些營收外，也提供員工及其親友「安全、美味又經濟」的食品，凝聚員工在疫情時間向心力。雖有責任額，但沒有設未達標懲處。

漢來美食表示，疫情期間，內部危機處理會議中，同仁一致認同公司政策並有與公司同舟共濟意願，看到「忍無可忍」投訴深表遺憾，將擴大員工申訴管道，達到勞資和諧，也希望員工理解疫情對公司經營的衝擊，齊心攜手度過嚴峻考驗。