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85˚C可以跨店寄杯了！這5天「買3送3」還可轉贈好友

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
85˚C APP跨店寄杯上線。圖／85˚C提供
85˚C APP跨店寄杯上線。圖／85˚C提供

85˚C也可以跨店寄杯了！85Cafe APP將於6/1起推出跨店寄杯服務，超值優惠買10送3，還可享跨店取、轉贈好友，以及線上結帳免接觸等多重功能。此外，另於6/21~6/25推出中杯美式或拿鐵買3送3，限量搶購。

85 Cafe APP於2017年正式上線，截至目前有69萬名會員，平時除了可使用APP線上點餐、電子錢包結帳，還可以累積會員點數兌換優惠券，現在還多了跨店寄杯服務。會員在APP上購買咖啡，使用電子錢包結帳，即可在全台門市領取，一次購買多杯，還可以將自己手中咖啡轉贈分享給好友。

做法是：下載85Cafe APP，點選「寄杯」，選擇想要的優惠方案後，使用電子錢包進行付款，購入的咖啡寄杯券即會顯示在票券夾。

85˚C表示，6/1日起正式上線，中大杯咖啡享買10送3，限同品項同大小；6/1~8/31只要綁定國泰世華卡、富邦信用卡、中信卡支付買10送3咖啡優惠乙組，再加贈小杯美式咖啡免費兌換券乙張(各銀行每月限量1,000張，每會員限領一次)；6/21~6/25超強首波優惠，中杯拿鐵或美式買3送3，每天早上10點起限量搶購各1,000組。

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