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居家視訊、放空也別邋遢！3招養髮上鏡超迷人

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
在家工作、視訊時，特別要注意頭髮的狀況。圖／摘自pakutaso
在家工作、視訊時，特別要注意頭髮的狀況。圖／摘自pakutaso

宅在家是每個人最驕傲的愛台灣行動，但在家裡可能仍有視訊、上課與上班的需求，甚至可能得跟許久不見的情人碰面，在家時不能化全妝，但至少髮型當然要夠美，趁著在家的時候，該如何好好整理髮型呢？有3招得要特別重要。

一、頭皮去角質

以往每天上班生活夠忙碌，頭皮都無法好好照顧，現在多了時間待在家裡，更要好好為頭皮大掃除，因為頭皮毛孔堵塞的話，會導致頭皮敏感紅腫，建議在家時，每周1至2次，徹底讓頭皮能好好呼吸，呂Ryo推薦滋養韌髮深層清潔液，能代謝老廢角質。

二、頭髮蓬鬆度

跟另一半好久沒見，那麼得靠視訊維繫感情，頭髮自然不能油膩，更不能扁塌，趁著在家的時候，更要好好讓頭髮有著蓬鬆感，呂Ryo推出扁塌無力髮專用洗髮精，有著髮根立體技術，加上發酵山茶花精油成分，讓秀髮光澤更閃亮。

三、頭皮屑、油頭好好養護

頭皮屑常因為工作與生活壓力大出現，讓頭皮出油與頭皮屑，可以選用養護頭皮的產品，AROMASE艾瑪絲5α捷利爾頭皮淨化液，為液態前導洗髮精，能溫和包覆軟化角質，溫和調理頭皮，加入小分子甘草次酸複合物，能夠改善頭油異味、頭屁褻與頭皮癢等困擾。

呂Ryo滋養韌髮洗髮精（扁塌無力髮專用）／400ml／389元。圖／呂Ryo提供
呂Ryo滋養韌髮洗髮精（扁塌無力髮專用）／400ml／389元。圖／呂Ryo提供
呂Ryo滋養頭皮深層清潔液。圖／呂Ryo提供
呂Ryo滋養頭皮深層清潔液。圖／呂Ryo提供
AROMASE艾瑪絲5α捷利爾頭皮淨化液／260ml／350元。圖／AROMASE艾瑪絲提供
AROMASE艾瑪絲5α捷利爾頭皮淨化液／260ml／350元。圖／AROMASE艾瑪絲提供

皮屑 洗髮 髮型

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