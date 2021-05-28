把歡慶女神戴上手？BOVET播威 X 勞斯萊斯 奢華聯名
名車與名表的聯名早已不是新鮮事，但頂級車廠與頂級鐘表的異業結合，仍讓車迷、手表收藏家津津樂道。瑞士鐘表品牌播威（BOVET）與頂級名車勞斯萊斯（Rolls Royce）合作，隨Boat Tail車款中推出兩只陀飛輪腕表，並將勞斯萊斯經典的「歡慶女神」，融入表款設計。
播威的經營者Pascal Raffy先生表示，他自己收藏勞斯萊斯已有一段時間，同時很開心能參與這次合作，將車主的心願、車款特色融入設計；勞斯萊斯總裁Torsten Müller-Ötvös則指出，這項合作寫下品牌的重要歷程，除了向世界展示Boat Tail車款，未來也將Coachbuild訂製加入服務之中。
兩款陀飛輪腕表鑲嵌在勞斯萊斯訂製轎車BoatTail的儀表板中，而這種時計鑲嵌系統歷時多年研發，經過震動、溫度、濕度與車輛與車輛衝擊的多項研究；表款由於具備BOVET的Amadéo特製表殼，除鑲嵌在儀表板中，也可以接上鍊條變成懷表、或接上表帶變成手表。
無論是男女款式，表面都以Obsidian Ayous手工烏木拼花鑲嵌，背面的陀飛輪夾板則有手工的勞斯萊斯歡慶女神（Spirit of Ecstasy）雕刻，再飾有A Special Timepiece Commission字樣；18K白金Fleurier表殼由49個零件打造，裝載了60秒手上鍊陀飛輪機芯並由284個零件組成，正面並有五天的動力儲存顯示，全世界限量各一只。
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