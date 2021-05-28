唯一可以浪費但無法買的是？小丑女瑪格羅比的真心話！
澳洲女星瑪格羅比（Margot Robbie）自2018年首度穿著香奈兒（CHANEL）禮服出席奧斯卡頒獎典禮艷驚全球，並於同年開始擔任香奈兒品牌大使。今年，她加入綺拉奈特莉（Keira Knightley）、莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp）等人的行列，一起代言香奈兒J12腕表，並拍攝全新J12形象廣告，在廣告中分享自己對時間的體會：「時間是唯一可以浪費但無法買的東西。」
在短短一分鐘的廣告中，這位演技精湛、多次入圍各大國際獎項的女演員提到演員對人性的奇妙體會：「身為演員，你得哭，你得笑，得真實呈現。得找出表演的真實性… 你得在一瞬間完成這些事…有時你可以做到，有時卻不行。然後人們會說：『最後一鏡，這是最後的機會了。』你就會拚盡全力，然後奇蹟發生了，」瑪格羅比說：「我想那是因為你知道沒有下一次機會了， 所以你做到了。」
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