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法國公開賽登場！球后大坂直美攜手Nike 再度顛覆網球裝

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
隨著法網開打，NikeCourt也曝光了與球后大坂直美合作的第二個迷你系列，提供場上與場下的服飾與鞋款。圖／Nike提供
隨著法網開打，NikeCourt也曝光了與球后大坂直美合作的第二個迷你系列，提供場上與場下的服飾與鞋款。圖／Nike提供

網球四大公開賽中唯一的紅土賽事「法網（Roland-Garros）」如期登場，仍舊是冠軍賽熱門人選的球后大坂直美（Naomi Osaka），也與NikeCourt再度合作，因應比賽推出限定系列。ASICS同樣不落人後，針對法網量身打造系列服飾與鞋款，而且將隨著球王約克維奇（Novak Djokovic）一同亮相。

隨著法網開打，NikeCourt也曝光了與球后大坂直美合作的第二個迷你系列，提供場上與場下的服飾與鞋款。包括了一系列的T恤、短褲、連帽上衣、短上衣以及在球場上穿的緊身裝。設計上融入了大坂直美最愛的迷彩與橘色、高腰輪廓，並結合帶有她名字縮寫而來的Logo。而在法網賽事其中，大坂直美共同參與創作的NikeCourt連身裙、Air Zoom GP Turbo Turbo Naomi網球鞋，也是首次曝光。其中的鞋款，前腳處有Swoosh標誌，後腳跟裝飾了Swarovski水晶製成的名字縮寫，而鞋面採用活潑的紮染圖案，十分別致。

NikeCourt與球后大坂直美合作的第二個迷你系列服飾。圖／Nike提供
NikeCourt與球后大坂直美合作的第二個迷你系列服飾。圖／Nike提供

ASICS為滿足選手的各項需求，推出不同性能的網球鞋款，隨著法網開賽，更打造限定配色，在經典鞋款中加入搶眼紅色系。像是頂級網球鞋款COURT FF主打靈活性與支撐力兼備，同時推出球王Novak Djokovic專屬COURT FF NOVAK款，鮮豔亮眼的紅色鞋面搭配白色虎爪LOGO設計，成為場上焦點。甫於羅馬大師賽奪下女單冠軍的Iga Swiatek則將穿著強化橫向移動穩定度的GEL-RESOLUTION 8鞋款出賽，以亮麗的粉色為主要基底，期待再創佳績。同步推出法網服飾系列，採用快乾材質與抗UV設計，搭配網眼布料，提升穿著舒適性。

為了法網adidas也推出專屬adizero Ubersonic 4 Clay鞋款4,290元。圖／adidas提供
為了法網adidas也推出專屬adizero Ubersonic 4 Clay鞋款4,290元。圖／adidas提供

為了特有的紅土球場adidas也推出專屬adizero Ubersonic 4 Clay鞋款，採用Lightstrike避震輕盈中底科技，搭配鞋底寬間距的人字型紋路設計；鞋面使用無接縫的襪套式網布鞋面，擁有舒適性與包覆感。整體以黑搭配簡潔白為主設計，鞋後跟則加入紫羅蘭色及反光漸層設計作點綴。法網服飾系列以紫羅蘭色系貫穿，採用AEROREADY獨特纖維布料，提升吸濕排汗的效果，搭配FreeLift剪裁、100%「高機能PRIMEBLUE環保紗線」製成，減少對環境影響。

adidas法網限定系列女款運動上衣1,990元。圖／adidas提供
adidas法網限定系列女款運動上衣1,990元。圖／adidas提供

adidas法網限定系列女款運動上衣1,590元。圖／adidas提供
adidas法網限定系列女款運動上衣1,590元。圖／adidas提供

NikeCourt與球后大坂直美合作的連身裙。圖／Nike提供
NikeCourt與球后大坂直美合作的連身裙。圖／Nike提供

ASICS 2021法網系列背心1,580元。圖／ASICS提供
ASICS 2021法網系列背心1,580元。圖／ASICS提供

NikeAir Zoom GP Turbo Turbo Naomi網球鞋，也在法網期間首度曝光。圖／Nike提供
NikeAir Zoom GP Turbo Turbo Naomi網球鞋，也在法網期間首度曝光。圖／Nike提供

ASICS 2021法網系列網球褲裙1,880元。圖／ASICS提供
ASICS 2021法網系列網球褲裙1,880元。圖／ASICS提供

ASICS 2021法網系列COURT FF Novak網球鞋5,180元。圖／ASICS提供
ASICS 2021法網系列COURT FF Novak網球鞋5,180元。圖／ASICS提供

羅馬 adidas

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