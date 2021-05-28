法國公開賽登場！球后大坂直美攜手Nike 再度顛覆網球裝

網球四大公開賽中唯一的紅土賽事「法網（Roland-Garros）」如期登場，仍舊是冠軍賽熱門人選的球后大坂直美（Naomi Osaka），也與NikeCourt再度合作，因應比賽推出限定系列。ASICS同樣不落人後，針對法網量身打造系列服飾與鞋款，而且將隨著球王約克維奇（Novak Djokovic）一同亮相。

隨著法網開打，NikeCourt也曝光了與球后大坂直美合作的第二個迷你系列，提供場上與場下的服飾與鞋款。包括了一系列的T恤、短褲、連帽上衣、短上衣以及在球場上穿的緊身裝。設計上融入了大坂直美最愛的迷彩與橘色、高腰輪廓，並結合帶有她名字縮寫而來的Logo。而在法網賽事其中，大坂直美共同參與創作的NikeCourt連身裙、Air Zoom GP Turbo Turbo Naomi網球鞋，也是首次曝光。其中的鞋款，前腳處有Swoosh標誌，後腳跟裝飾了Swarovski水晶製成的名字縮寫，而鞋面採用活潑的紮染圖案，十分別致。

NikeCourt與球后大坂直美合作的第二個迷你系列服飾。圖／Nike提供

ASICS為滿足選手的各項需求，推出不同性能的網球鞋款，隨著法網開賽，更打造限定配色，在經典鞋款中加入搶眼紅色系。像是頂級網球鞋款COURT FF主打靈活性與支撐力兼備，同時推出球王Novak Djokovic專屬COURT FF NOVAK款，鮮豔亮眼的紅色鞋面搭配白色虎爪LOGO設計，成為場上焦點。甫於羅馬大師賽奪下女單冠軍的Iga Swiatek則將穿著強化橫向移動穩定度的GEL-RESOLUTION 8鞋款出賽，以亮麗的粉色為主要基底，期待再創佳績。同步推出法網服飾系列，採用快乾材質與抗UV設計，搭配網眼布料，提升穿著舒適性。

為了法網adidas也推出專屬adizero Ubersonic 4 Clay鞋款4,290元。圖／adidas提供

為了特有的紅土球場adidas也推出專屬adizero Ubersonic 4 Clay鞋款，採用Lightstrike避震輕盈中底科技，搭配鞋底寬間距的人字型紋路設計；鞋面使用無接縫的襪套式網布鞋面，擁有舒適性與包覆感。整體以黑搭配簡潔白為主設計，鞋後跟則加入紫羅蘭色及反光漸層設計作點綴。法網服飾系列以紫羅蘭色系貫穿，採用AEROREADY獨特纖維布料，提升吸濕排汗的效果，搭配FreeLift剪裁、100%「高機能PRIMEBLUE環保紗線」製成，減少對環境影響。

adidas法網限定系列女款運動上衣1,990元。圖／adidas提供

adidas法網限定系列女款運動上衣1,590元。圖／adidas提供

NikeCourt與球后大坂直美合作的連身裙。圖／Nike提供

ASICS 2021法網系列背心1,580元。圖／ASICS提供

NikeAir Zoom GP Turbo Turbo Naomi網球鞋，也在法網期間首度曝光。圖／Nike提供

ASICS 2021法網系列網球褲裙1,880元。圖／ASICS提供