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連續17天「+1元多1盒」！「銅盤」6款韓式炸雞可自由配

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
辣勁爆衝的「韓式辣醬炸雞」。圖／銅盤提供
辣勁爆衝的「韓式辣醬炸雞」。圖／銅盤提供

韓式餐飲集團豆府旗下的「銅盤」品牌，5月29日起全台門市推出「銷魂韓式炸雞系列」，加碼祭出「守護台灣加1元多一盒」外帶優惠。199元小盒裝內含8塊炸雞、299元大盒包裝內含12塊炸雞，無論大小盒，通通可挑選兩種不同口味；此外，5月29日起，連續17天至6月14日，只要再加1元直接加送一盒韓式炸雞，等於200元就可以爽吃16塊韓式炸雞。

銅盤推出的銷魂韓式炸雞系列，共有6種口味，包括經典不敗的「經典原味炸雞」，酥脆和鹹香夾雜的「主廚秘醬炸雞」，在香甜多汁雞腿肉撒上香濃的帕瑪森起司粉的「雪花起司炸雞」，濃郁白醬搭配新鮮爽口洋蔥的「洋蔥白醬炸雞」，還有辣勁爆衝的「韓式辣醬炸雞」，以及女生最愛酸甜滋味的「柚香糖醋炸雞」。

業者強調，所有炸雞「通通都是腿」。另推出「免進賣場專人送上車」服務，即日起到6月14日，只要預先去電可免下車取餐，由專人協助將料理直接送上車。

銅盤門店資訊

1.松山(CITYLINK松山貳號店) ：台北市松山區市民大道六段131號3F/ (02)2748-0588

2.台北統一時代(統一時代百貨)：台北市信義區忠孝東路五段8號7F/(02)2345-2788

3.嘉義秀泰(嘉義秀泰廣場) ：嘉義市西區國華里文化路299號3F/ (05)228-2988

4.高雄草衙(大魯閣草衙道) ：高雄市前鎮區中山四路100號2F/ (07)791-5988

圖左至右分別為經典原味、主廚秘醬、雪花起司。圖／銅盤提供
圖左至右分別為經典原味、主廚秘醬、雪花起司。圖／銅盤提供

嘉義 統一時代百貨

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