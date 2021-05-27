陽光美少女 木村光希搶先選搭COACH早秋新款丹寧提包

精品寵兒木村光希（Kōki, ）高頻率的在IG釋出各品牌最新款，身為COACH代言人自然也火速拎了全新發表的早秋系列，她以丹寧材質的裙裝、手袋，表現輕盈的視覺，標註「陽光燦爛的日子」帶來舒心輕鬆的畫面。

她身上的2021早秋造型，為石洗丹寧襯衫連身裙、Willis丹寧緹花面料頂部提把手袋，表現復古青春的風格，也呼應了在大自然中拍攝的早秋系列，她運用自然庭園的風景，表現自在悠閒的姿態。COACH早秋系列以美式運動服裝元素為主，來自品牌執行創意總監將運動服裝的全新思維，作為創意的冒險，希望能夠帶來懷舊、自由與期待的感覺。