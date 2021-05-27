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陽光美少女 木村光希搶先選搭COACH早秋新款丹寧提包
精品寵兒木村光希（Kōki, ）高頻率的在IG釋出各品牌最新款，身為COACH代言人自然也火速拎了全新發表的早秋系列，她以丹寧材質的裙裝、手袋，表現輕盈的視覺，標註「陽光燦爛的日子」帶來舒心輕鬆的畫面。
她身上的2021早秋造型，為石洗丹寧襯衫連身裙、Willis丹寧緹花面料頂部提把手袋，表現復古青春的風格，也呼應了在大自然中拍攝的早秋系列，她運用自然庭園的風景，表現自在悠閒的姿態。COACH早秋系列以美式運動服裝元素為主，來自品牌執行創意總監將運動服裝的全新思維，作為創意的冒險，希望能夠帶來懷舊、自由與期待的感覺。
早秋以朋友們約好的公路旅行為概念，呈現單品的混搭，例如花卉裙搭運動褲的氛圍對比，或是針織衫搭運動服裝的面料衝突，都增加穿搭的可能性。配件部分，則是以而絎縫Nappa皮革來表現膨鬆輕盈的感覺，例如木村光希選用的Willis新款，承襲了品牌手袋兼容當代設計與復古輪廓的特質，靈感來自九○年代問世的包款，轉化為日常便攜的提把、轉扣設計，包款也可斜背，創造多種穿搭方式。
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