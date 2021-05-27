滿300送80！一〇八抹茶外送到家 近40種商品可選

儘管防疫期間不易出門，但是喜愛抹茶的抹茶控，仍然可以在家品嚐豐富的抹茶點心、飲品。來自日本的抹茶甜品店「一〇八抹茶茶廊」，自即日起，限時段推出「外送滿300送綜合蕨餅杯」的優惠，等於現送80元，共計有近40款品項可供選擇，堪稱是全台抹茶專賣店中，外送品項最多者。

一〇八抹茶茶廊的抹茶，乃是與創業170年的製茶卸問屋老舖共同開發，並選用京都府產宇治一番茶製成。提供有抹茶霜淇淋、抹茶大判燒、抹茶蕨餅、飲料等多系列產品，目前在天母大葉高島屋、京站、誠品信義、板橋環球都有分店。

此次推出的外送服務，提供近10種口味的大判燒、冰抹茶、焙茶、抹茶拿鐵等多種飲品，還有抹茶手工蛋捲、牛軋糖、選京都宇治抹茶粉、百立本茶筅等近40種品項，幾乎囊括整本菜單。即日起至6月30日期間，每日12:00至19:30期間，凡透過「Ocard 線上點」平台點餐外送，消費滿300元以上，即贈送價值80元的「綜合蕨餅杯」1杯，內含抹茶黃豆粉蕨餅、焦香黃豆粉蕨餅，乃是店內的明星商品。