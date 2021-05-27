工藤靜香珠寶混搭達人 品味神遺傳生出珠寶代言人女兒

日本巨星木村拓哉與工藤靜香的次女木村光希（Koki），15歲甫出道就搶下義大利珠寶寶格麗（BVLGARI）的代言，，也帶動姊姊木村心美出道成為時尚名人，姐妹倆陸續代言各大時尚品牌，至今已靠超強帶貨力成為網路紅人。不過不只是光希姐妹，木村家的明星媽媽工藤靜香也在IG上經常分享穿搭美照、混搭不同品牌的服裝與配件，而且全身上下大量潮牌、精品、珠寶的搭配都毫無違和，讓人見識到光希姊妹好品味其來有自！

喜歡養狗、栽種植物的工藤靜香，擁有有超過90萬，尤其是混搭珠寶的達人。她最經常配戴的珠寶就是長度在領口附近的項鍊，尤其經常一次配戴2、3條，以吊墜搭配寶石裝飾的骨董風格珠寶，除了幫次女秀寶格麗，也常配戴Tiffany的復古設計。最近她還在IG分享一張自己坐在繡球花叢裡的美照，身穿背面印有蝴蝶翅膀的T恤，特地搭配了一對垂綴著的藍色蝴蝶的耳環，是來自梵克雅寶的經典Alhambra系列，不過同款設計已經停產。原來，這是多年以前母親（木村光希和心美的外婆）送給她的生日禮物，別具紀念意義。巧的是，光希也在在近日發了一張在類似在紫色花叢間的美照，配戴的則是寶格麗的Divas' Dream耳環，母女比美，雖然青春無敵，搭配度來說媽媽的功力還是比較高。 梵克雅寶Magic Alhambra 2枚墜飾耳環，黃K金鑲嵌紅玉髓與虎眼石，約20萬元。圖／梵克雅寶提供 女兒代言寶格麗，工藤靜香也經常秀出寶格麗包包，母女齊心。圖／取自IG @Kudo_shizuka BVLGARI B.zero1系列玫瑰金三環項鍊，約14萬3,100元。圖／寶格麗提供 BVLGARI B.zero1系列玫瑰金三環項鍊，約14萬3,100元。圖／寶格麗提供 梵克雅寶Lucky Alhambra 2枚墜飾耳環，黃K金相牽珍珠母貝與虎眼石，約20萬3,000元。圖／梵克雅寶提供 工藤靜香以兩條不同設計的寶格麗B.zero1項鍊混搭Tiffany的綠松石項鍊，Y字項鍊線條和V字領口絕配。圖／取自IG @Kudo_shizuka BVLGARI B.zero1系列玫瑰金白陶瓷項鍊，23萬元。圖／寶格麗提供 工藤靜香混搭寶格麗的骨董雙色金屬項鍊與經典珍珠串鍊，是經紀人送給她的第一份禮物。圖／取自IG @Kudo_shizuka 木村光希配戴寶格麗Divas' Dream耳環。圖／取自IG @koki 工藤靜香po文表示自己的梵克雅寶蝴蝶耳環是多年前媽媽送給他的生日禮物。圖／取自IG @Kudo_shizuka 木村光希配戴寶格麗Divas' Dream耳環。圖／取自IG @koki 工藤靜香身穿潮牌迷彩T恤，搭配寶格麗B.zero1項鍊和Tiffany的綠松石項鍊，意外對味。圖／取自IG @Kudo_shizuka 工藤靜香po文表示自己的梵克雅寶蝴蝶耳環是多年前媽媽送給他的生日禮物。圖／取自IG @Kudo_shizuka