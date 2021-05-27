快訊

獨／新北稅捐處傳一例確診 員工質疑：同層樓未被匡列

人命關天柯文哲不等了 北市正想辦法自購疫苗 新北仍喊同步中央

聽新聞
test
0:00 / 0:00

工藤靜香珠寶混搭達人 品味神遺傳生出珠寶代言人女兒

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
木村光希與媽媽工藤靜香都擅長混搭珠寶。圖／取自IG
木村光希與媽媽工藤靜香都擅長混搭珠寶。圖／取自IG

日本巨星木村拓哉與工藤靜香的次女木村光希（Koki），15歲甫出道就搶下義大利珠寶寶格麗（BVLGARI）的代言，，也帶動姊姊木村心美出道成為時尚名人，姐妹倆陸續代言各大時尚品牌，至今已靠超強帶貨力成為網路紅人。不過不只是光希姐妹，木村家的明星媽媽工藤靜香也在IG上經常分享穿搭美照、混搭不同品牌的服裝與配件，而且全身上下大量潮牌、精品、珠寶的搭配都毫無違和，讓人見識到光希姊妹好品味其來有自！

喜歡養狗、栽種植物的工藤靜香，擁有有超過90萬，尤其是混搭珠寶的達人。她最經常配戴的珠寶就是長度在領口附近的項鍊，尤其經常一次配戴2、3條，以吊墜搭配寶石裝飾的骨董風格珠寶，除了幫次女秀寶格麗，也常配戴Tiffany的復古設計。最近她還在IG分享一張自己坐在繡球花叢裡的美照，身穿背面印有蝴蝶翅膀的T恤，特地搭配了一對垂綴著的藍色蝴蝶的耳環，是來自梵克雅寶的經典Alhambra系列，不過同款設計已經停產。原來，這是多年以前母親（木村光希和心美的外婆）送給她的生日禮物，別具紀念意義。巧的是，光希也在在近日發了一張在類似在紫色花叢間的美照，配戴的則是寶格麗的Divas' Dream耳環，母女比美，雖然青春無敵，搭配度來說媽媽的功力還是比較高。

梵克雅寶Magic Alhambra 2枚墜飾耳環，黃K金鑲嵌紅玉髓與虎眼石，約20萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Magic Alhambra 2枚墜飾耳環，黃K金鑲嵌紅玉髓與虎眼石，約20萬元。圖／梵克雅寶提供
女兒代言寶格麗，工藤靜香也經常秀出寶格麗包包，母女齊心。圖／取自IG @Kudo_shizuka
女兒代言寶格麗，工藤靜香也經常秀出寶格麗包包，母女齊心。圖／取自IG @Kudo_shizuka
BVLGARI B.zero1系列玫瑰金三環項鍊，約14萬3,100元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1系列玫瑰金三環項鍊，約14萬3,100元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1系列玫瑰金三環項鍊，約14萬3,100元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1系列玫瑰金三環項鍊，約14萬3,100元。圖／寶格麗提供
梵克雅寶Lucky Alhambra 2枚墜飾耳環，黃K金相牽珍珠母貝與虎眼石，約20萬3,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Lucky Alhambra 2枚墜飾耳環，黃K金相牽珍珠母貝與虎眼石，約20萬3,000元。圖／梵克雅寶提供
工藤靜香以兩條不同設計的寶格麗B.zero1項鍊混搭Tiffany的綠松石項鍊，Y字項鍊線條和V字領口絕配。圖／取自IG @Kudo_shizuka
工藤靜香以兩條不同設計的寶格麗B.zero1項鍊混搭Tiffany的綠松石項鍊，Y字項鍊線條和V字領口絕配。圖／取自IG @Kudo_shizuka
BVLGARI B.zero1系列玫瑰金白陶瓷項鍊，23萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1系列玫瑰金白陶瓷項鍊，23萬元。圖／寶格麗提供
工藤靜香混搭寶格麗的骨董雙色金屬項鍊與經典珍珠串鍊，是經紀人送給她的第一份禮物。圖／取自IG @Kudo_shizuka
工藤靜香混搭寶格麗的骨董雙色金屬項鍊與經典珍珠串鍊，是經紀人送給她的第一份禮物。圖／取自IG @Kudo_shizuka
木村光希配戴寶格麗Divas' Dream耳環。圖／取自IG @koki
木村光希配戴寶格麗Divas' Dream耳環。圖／取自IG @koki
工藤靜香po文表示自己的梵克雅寶蝴蝶耳環是多年前媽媽送給他的生日禮物。圖／取自IG @Kudo_shizuka
工藤靜香po文表示自己的梵克雅寶蝴蝶耳環是多年前媽媽送給他的生日禮物。圖／取自IG @Kudo_shizuka
木村光希配戴寶格麗Divas' Dream耳環。圖／取自IG @koki
木村光希配戴寶格麗Divas' Dream耳環。圖／取自IG @koki
工藤靜香身穿潮牌迷彩T恤，搭配寶格麗B.zero1項鍊和Tiffany的綠松石項鍊，意外對味。圖／取自IG @Kudo_shizuka
工藤靜香身穿潮牌迷彩T恤，搭配寶格麗B.zero1項鍊和Tiffany的綠松石項鍊，意外對味。圖／取自IG @Kudo_shizuka
工藤靜香po文表示自己的梵克雅寶蝴蝶耳環是多年前媽媽送給他的生日禮物。圖／取自IG @Kudo_shizuka
工藤靜香po文表示自己的梵克雅寶蝴蝶耳環是多年前媽媽送給他的生日禮物。圖／取自IG @Kudo_shizuka

珠寶

延伸閱讀

木村光希、LVMH集團超模太子妃撞包 和何穗比空靈仙氣

木村光希慵懶搭McQUEEN手袋好美 三吉彩花也是細緻黑白畫風

木村光希身上是這個味道、手機桌布竟是他！一窺日本「最強星二代」包包裡都裝些什麼

孫芸芸媽媽66歲凍齡高顏值引熱議，連舒淇都盛讚！盤點台、日、韓美女星媽，精緻美貌全靠遺傳

相關新聞

工藤靜香珠寶混搭達人 品味神遺傳生出珠寶代言人女兒

日本巨星木村拓哉與工藤靜香的次女木村光希（Koki），15歲甫出道就搶下義大利珠寶寶格麗（BVLGARI）的代言，，也帶...

「夢幻人妻」各種美 北川景子《離婚活動》的氣質穿搭

日劇《離婚活動（リコカツ）》講述軍官瑛太、時尚編輯北川景子閃婚，面臨價值觀、個性南轅北轍的落差，而有許多爆笑橋段，但兩人...

海瑞溫斯頓錦簇風格寶石之花 閃耀盛放

大自然中的花草，總給人柔美、生意盎然的印象。而不同科目種類的花葉盛放，更成為珠寶設計品牌亟欲捕捉的柔美或纖細浪漫。海瑞溫...

黑鱸魚、虱目魚今晚你要選哪一條？超狂特色袋包讓人嘴角失守！

有特色的包款，擁有為數不少的支持者，因此讓各個品牌都躍躍欲試，推出在常規之外的設計。就像專做袋包的master-piec...

最經典男香！香奈兒藍色男性系列再推香氛噴霧、刮鬍組

一提到最經典的男性香水，香奈兒的藍色男性系列絕對是不少男人的首選，充滿低調沈穩魅力的木質芳香調，為讓男性的經典更能為日常...

穿上NEIGHBORHOOD聯名涼鞋！ 就是註定要帥一波

堪稱是聯名大戶的SUICOKE涼鞋，繼與高端潮牌ENGINEERED GARMENTS合作限定款之後，最新動作就是與殿堂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。