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「夢幻人妻」各種美 北川景子《離婚活動》的氣質穿搭

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
北川景子在《離婚活動》中展現「夢幻人妻」的各種氣質穿搭。圖／取自IG
北川景子在《離婚活動》中展現「夢幻人妻」的各種氣質穿搭。圖／取自IG

日劇《離婚活動（リコカツ）》講述軍官瑛太、時尚編輯北川景子閃婚，面臨價值觀、個性南轅北轍的落差，而有許多爆笑橋段，但兩人一邊協調離婚、一邊互有好感的糾葛，也在演技助攻下令人期待後續發展；身在時尚產業的人設，也讓北川景子每一集都穿得精緻知性，不論正裝、休閒款都是氣質穿搭。

在第一集中，北川景子飾演的水口咲失戀後和朋友去登山，也是她和瑛太命運相逢的時刻，她穿了創立於1862年的登山老牌瑞士MAMMUT外套、毛帽，相當可愛。之後她為了在劇中爭取RALPH LAUREN的企劃案，和瑛太都穿了RALPH LAUREN的服裝，她身上的絲質繫帶條紋連身裙既優雅又休閒，和瑛太相當登對；此外，劇中造型有多套以條紋表現，包括躺在沙發上和瑛太差點接吻成功、與作家白洲迅一起拍官方IG照片的時候，身穿MARNI條紋襯衫裙，下襬的荷葉邊特殊結構，走動時相當吸睛。

另一套條紋服裝，則來自她在劇中大量選穿的日本品牌UN3D.，2016年由設計師荻原桃子創立，命名來自3個Un概念包括Un Standard、Un Simple、Un Similar，有相當鮮明的剪裁、結構和色塊拼接；北川景子詮釋了考驗身型的條紋針織套裝，她下廚、和瑛太一起看彩虹的服裝也是來自UN3D.，具有獨特的日系風格。此外，她的休閒服裝也簡約清爽，搭配2014年由中山まりこ（Mariko Nakayama）創立的MADISON BLUE白T恤、美國品牌JAMES PERSE的灰色拉鍊連帽外套，顯出居家穿搭的俏皮輕鬆。

兩人首度出現在彼此生命中，北川景子穿著瑞士登山品牌MAMMUT外套、毛帽。圖／取自IG
兩人首度出現在彼此生命中，北川景子穿著瑞士登山品牌MAMMUT外套、毛帽。圖／取自IG
POLO RALPH LAUREN絲質繫帶條紋連身裙，560美元、約台幣15,720元。圖／取自editorialist.com
POLO RALPH LAUREN絲質繫帶條紋連身裙，560美元、約台幣15,720元。圖／取自editorialist.com
MARNI條紋襯衫裙，售約57,200元。圖／取自farfetch.com
MARNI條紋襯衫裙，售約57,200元。圖／取自farfetch.com
北川景子詮釋MARNI條紋襯衫裙，左為劇中的綠茶婊主管。圖／取自IG
北川景子詮釋MARNI條紋襯衫裙，左為劇中的綠茶婊主管。圖／取自IG
北川景子身穿POLO RALPH LAUREN絲質繫帶條紋連身裙，560美元、約台幣15,720元。圖／取自IG
北川景子身穿POLO RALPH LAUREN絲質繫帶條紋連身裙，560美元、約台幣15,720元。圖／取自IG
北川景子的休閒服裝來自MADISON BLUE白T恤、美國品牌JAMES PERSE的灰色拉鍊連帽外套。圖／取自IG
北川景子的休閒服裝來自MADISON BLUE白T恤、美國品牌JAMES PERSE的灰色拉鍊連帽外套。圖／取自IG
北川景子下廚時身上的藍色上衣來自日本設計師品牌UN3D.。圖／取自IG
北川景子下廚時身上的藍色上衣來自日本設計師品牌UN3D.。圖／取自IG
北川景子（右）詮釋了考驗身材的UN3D.條紋針織套裝。圖／取自IG
北川景子（右）詮釋了考驗身材的UN3D.條紋針織套裝。圖／取自IG
北川景子詮釋MARNI條紋襯衫裙，左為劇中飾演小說家的白洲訊。圖／取自IG
北川景子詮釋MARNI條紋襯衫裙，左為劇中飾演小說家的白洲訊。圖／取自IG
北川景子和瑛太一起看彩虹的畫面，她身穿UN3D.造型長罩衫、內搭UN3D.白色無袖長洋裝。圖／取自IG
北川景子和瑛太一起看彩虹的畫面，她身穿UN3D.造型長罩衫、內搭UN3D.白色無袖長洋裝。圖／取自IG
兩人首度出現在彼此生命中，北川景子穿著瑞士登山品牌MAMMUT外套、毛帽。圖／取自IG
兩人首度出現在彼此生命中，北川景子穿著瑞士登山品牌MAMMUT外套、毛帽。圖／取自IG
北川景子和瑛太都穿了POLO RALPH LAUREN服裝。圖／取自IG
北川景子和瑛太都穿了POLO RALPH LAUREN服裝。圖／取自IG

品牌 離婚

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