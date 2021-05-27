「夢幻人妻」各種美 北川景子《離婚活動》的氣質穿搭

日劇《離婚活動（リコカツ）》講述軍官瑛太、時尚編輯北川景子閃婚，面臨價值觀、個性南轅北轍的落差，而有許多爆笑橋段，但兩人一邊協調離婚、一邊互有好感的糾葛，也在演技助攻下令人期待後續發展；身在時尚產業的人設，也讓北川景子每一集都穿得精緻知性，不論正裝、休閒款都是氣質穿搭。

在第一集中，北川景子飾演的水口咲失戀後和朋友去登山，也是她和瑛太命運相逢的時刻，她穿了創立於1862年的登山老牌瑞士MAMMUT外套、毛帽，相當可愛。之後她為了在劇中爭取RALPH LAUREN的企劃案，和瑛太都穿了RALPH LAUREN的服裝，她身上的絲質繫帶條紋連身裙既優雅又休閒，和瑛太相當登對；此外，劇中造型有多套以條紋表現，包括躺在沙發上和瑛太差點接吻成功、與作家白洲迅一起拍官方IG照片的時候，身穿MARNI條紋襯衫裙，下襬的荷葉邊特殊結構，走動時相當吸睛。